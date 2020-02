Review: Warcraft 3: Reforged

We hebben er weer één te pakken; zo’n titel die vanaf dag 1 wordt uitgespuugd door de fans en spelers. Activision Blizzard heeft zelfs de refund policy omgegooid en geeft mensen hun geld terug, waardoor de term Warcraft 3: Refunded in het leven is geroepen. Maar is het allemaal wel terecht? Is het niet gewoonweg de menigte volgen in hun haat naar Blizzard? Ik heb de game onder handen genomen en zocht ’t voor je uit!

Een remake reviewen is altijd lastig. Je kunt niet alleen de game als losstaande game bekijken maar moet ook de oudere game ernaast leggen en vergelijken en daar een eerlijke beoordeling voor geven. Zoals ik al aangaf in de inleiding is Warcraft 3: Reforged een extra lastige opgave. De game wordt tot nu toe zo ongelofelijk de grond ingestampt. Review-sites als Metacritic hebben een gemiddelde score van 0,5, wat legendarisch laag is. Zelf heb ik ook de oude game gespeeld, maar minder dan de gemiddelde fan denk ik. Een groot deel van de lage scores zal dus gebaseerd zijn op (gebrek aan) nostalgie en hoge verwachtingen. Voor degene die niet bekend zijn met de game zal ik een stukje verhaal en gameplay uitleggen. Ben je wel bekend met de game en zijn verhaal scroll dan vooral een stuk verder. Onder het kopje Het wiel opnieuw uitvinden ga ik dieper in op het stukje Reforged.

Verloren prins

Na het verliezen van een bloederige strijd bevind de Horde zich in een lastige positie. Het land is voor een groot deel in handen van de Alliance dus de Horde kan zich enkel verspreiden via kleine kampementen. Dit neemt echter niet weg dat de Orcs zich weer klaar stomen om terug te slaan! Samen met de Undead staan ze op het punt een plaag te verspreiden om zo een ondood leger te realiseren. Prins Arthas, zoon van Koning Terenas, gaat op pad om deze scourge te onderzoeken, niet wetende dat dit zijn leven voor altijd drastisch gaat veranderen. Om zijn volk te redden van deze plaag doet hij alles, zelfs zijn ziel verkopen om het krachtige zwaard Frostmourne te gebruiken. Het begin van de ondergang.

Tijdens het verhaal komen er een hoop andere bekende helden voorbij; Jaina, Uther en Thrall. Mocht je wel eens een ander Blizzard spel hebben gespeeld, dan zul je deze ongetwijfeld herkennen. Ze zijn onder andere te zien in World of Warcraft, Hearthstone en Heroes of the Storm. Ondanks dat er een hoop andere helden naar voren komen ligt de focus toch wel op Arthas, die zichtbaar de wissel maakt van een heilig boontje naar de prins des duisternis. En laten we eerlijk zijn, Arthas gedraagt zich gewoon een beetje als een puber.. Maar elke factie heeft een held in de spotlight staan. De Orc Thrall is namelijk een groot bekende in het Warcraft-universum. De Night Elves worden gepresenteerd door Tyrande en de Undead door Kel’Thuzad.

Het verhaal is een van de weinige onderdelen die nagenoeg volledig is overgenomen uit het origineel. De opeenvolging van levels en hoe Arthas zich vordert tijdens zijn zoektocht naar de plaag herkennen we precies uit het originele Warcraft 3. De verhaalvertelling is wederom goed gedaan en zat opnieuw vastgekluisterd tijdens de vele dialogen. Als fan van de boeken van Warcraft geniet ik extra van het meelezen met de personages. Niet alleen volgen we alleen het verhaal uit het origineel, er zijn ook een aantal extra missies toegevoegd, om ze wat meer diepgang te brengen naar andere bekende personages.

Yes, milord?

Warcraft 3 is een Real Time Strategy game, ook wel een RTS genoemd. Je kijkt dus vanaf de lucht neer op je kampementen en troepen, die jij dan kunt besturen naar de juist locatie. Waar andere strategie spellen meer focus leggen op het verkrijgen van een enorm, geavanceerd leger ligt in Warcraft 3 de nadruk op de Heroes. Deze nadruk op de helden heeft uiteindelijk geleid tot spellen die draaien om het spelen van een enkel personage, zoals Dota. Sterker nog, deze laatstgenoemde is gebouwd in de ‘Custom Games-engine’ van Warcraft. Daar later meer over.

Het is aan jouw als speler om je legers en strategieën rondom deze helden te bouwen. Als je er genoeg mee vecht stijgen deze namelijk in level. Hierdoor kunnen ze nieuwe krachten leren en bestaande krachten versterken en veranderd je held in een oorlogsmachine. Het is dan natuurlijk aan jou om de goede balans te vinden in de grootte van je leger en je held(en). Gezien jouw tegenstander dit ook doet komt er genoeg bij kijken om je potje tot een victorieus einde te brengen.

Naast de focus op helden is er meer te doen tijdens een potje Warcraft 3. Natuurlijk begin je met het opbouwen van een heuse basis waaruit je je legers leidt. Je hebt barakken nodig, een soort smidse om je troepen van verbeterde wapens en pantser te voorzien en natuurlijk een aantal harde werkers om je goudmijn leeg te roven. Dit alles doe je natuurlijk in een soort arena; een gebied voor 2 tot 12 spelers, afhankelijk van de map natuurlijk. Deze kaart heeft voor elke speler een hoekje of plekje gereserveerd waar een basis opgebouwd kan worden. Maar de map bied meer; je vindt verschillende kampentjes van andere monsters die je wat kunnen bieden. Sommige monsters beschermen een ‘winkel’, waar jouw held spullen kan kopen. Andere zijn er puur zodat je held wat sterker kan worden.

Het leuke en lastige hier aan is dat je dus continu met je held en een aantal troepen op pad bent om deze kampjes te verslaan. Ondertussen moet je ook letten op je basis en het blijven verbeteren van je leger én wil je beetje bij beetje je vijand lastig vallen. Als je iets vordert zul je zien dat je niet alleen maar een basis bouwt, je leger uitbreidt en vervolgens een massa aanval uitvoert. Er wordt verwacht dat je je op je helden focust. Doe je dit niet, wordt je gestraft. Ik heb dit zelf ook moeten ondervinden door verschillende potjes te verliezen tegen de makkelijkste CPU. Een hele hoop potjes…

Het wiel opnieuw uitvinden

Zo! Dan nu naar waar het allemaal om draait. Hoe doet de Reforged variant het ten opzichte van het origineel? Is alle haat en nijd terecht of stelt menig speler en fan zich aan? Om een kort antwoord te geven; ik denk dat men het erger laat lijken dan dat het is. Middels een aantal punten zal ik uitleggen waarom ik er persoonlijk zo over denk.

Ik zal beginnen met een puntje die volgens mij wel gevoelig ligt; de cutscenes. Blizzard heeft bij het aankondigen van de remake een aantal cutscenes getoond die ten opzichte van het origineel drastisch zijn veranderd. Niet alleen het grafische aspect maar de scenes zouden in z’n geheel een andere dynamiek krijgen. We zouden de dialogen op filmische wijze te zien krijgen, waarbij Arthas en Uther bijvoorbeeld ‘echt’ met elkaar staan te praten. Het oogde super en fans waren er lyrisch over! Maar Blizzard neemt ons allemaal in het ootje. De cutscenes die ze de spelers beloofde, zijn namelijk niet in de uiteindelijk game beland. In plaats daarvan zijn er opgepoetste varianten van de originele cutscenes gebruikt.

Als het zo op papier staat lijkt het misschien niet zo heel erg, maar men valt hier enorm over. Voor een groot deel kan ik dit goed begrijpen; Blizzard houdt zich namelijk niet aan zijn woord. Voorgelogen worden door een studio is niet fijn. Je verwacht iets te zien en uiteindelijk komt het er op neer dat het niet zo is. Zelf baal ik ook wel van het voorliegen van Blizzard, maar vind ik bepaalde reacties hier op ook weer overdreven. Het wordt her en der benoemd als ‘het ontbreken van essentiële onderdelen van de game’. Naar mijn idee kijk je een keer naar zo’n scene en daarna nooit meer, laat staan dat het je ervaring volledig beïnvloed. Ik vond de nieuwe intro’s voor de missies ook mooier hoe het geadverteerd werd, maar het spel speelt er niet anders door. Het geval blijft natuurlijk dat Blizzard valse informatie heeft gegeven en dat blijft sh*t.

Eigendom van…

Degene die Warcraft 3 vroeger gespeeld hebben zullen bekend zijn met Custom Games. Spelers konden zelf aan de slag om hun eigen draai te geven aan de strategie game en veel mensen zouden alleen om die reden al Warcraft 3: Reforged hebben gekocht. Ik benoemde het net al even, maar games als Dota zijn voortgekomen uit deze Custom Games. Een slimme modder bedacht ooit dat het wel eens leuk kon zijn om het bouwen van een basis aan de kant te gooien en met meerdere mensen als verschillende helden in zo’n map rond te lopen. Dit heeft goed uitgepakt en Dota/Dota 2 is een van de populairste (e-sport) games van afgelopen decennia. Mocht je interesse hebben raad ik je om eens hier te kijken. Scroll door de lijst met de vele opties om een idee te krijgen van wat men allemaal heeft verzonnen.

Blizzard heeft hier toentertijd nagenoeg geen credit voor gekregen en eenzelfde situatie lijkt men nu voor te zijn. Vanuit hun eigen richtlijnen quote ik hier een onderdeel voor jullie:

Ownership Custom Games are and shall remain the sole and exclusive property of Blizzard. Without limiting the foregoing, you hereby assign to Blizzard all of your rights, title, and interest in and to all Custom Games, including but not limited to any copyrights in the content of any Custom Games. If for any reason you are prevented or restricted from assigning any rights in the Custom Games to Blizzard, you grant to Blizzard an exclusive, perpetual, worldwide, unconditional, royalty free, irrevocable license enabling Blizzard to fully exploit the Custom Games (or any component thereof) for any purpose and in any manner whatsoever.

Het houdt dus in dat ze eigendom zijn van alle Custom Games die gemaakt worden. Jij als creatieve modder hebt er werkelijk waar niks meer over te zeggen vanaf het moment dat je je ideeën aan het verwerken bent en de game online gooit. Dat Blizzard zich tot op zekere hoogte voor het mislopen van geld hierdoor had best begrijpelijk kunnen zijn, maar dit gaat wel ver. Zover, dat de mod-community voor Warcraft 3 behoorlijk op z’n gat ligt. Puur omdat deze creatieve masterminds niet meer aan de slag willen met een game wiens bedrijfsrichtlijnen zo extreem hard eigendom opeist. Dit snap ik volledig en moet zeggen dat ik dit ook niet heel erg kan waarderen, ondanks dat ik zelf geen Custom Games ontwikkel óf ze speel. Het zal voor mij eigenlijk niet m’n ervaring met Warcraft 3 beïnvloeden maar de manier waarop is misselijkmakend.

Warcraft 3: Refun- Reforged

Op grafisch vlak is de game natuurlijk erg vooruit gegaan. Maar eerlijk is eerlijk, ten opzichte van een game uit 2002 kun je anno 2020 ook weinig verprutsen. Tenminste, zou je zeggen. Laten we vooropstellen dat Warcraft 3: Reforged er goed uitziet. Qua stijl heeft Blizzard een beetje naar World of Warcraft gekeken, waarbij fantasie en cartoonachtig samenkomt. Het werkt prima! De personages, monsters en wereld ziet er goed uit. Maar bedenkende dat het 2020 is mist het toch een stukje afwerking. Ondanks dat de algehele presentatie goed is, zitten er toch genoeg foutjes in de details; water wat door de rotsen beweegt, licht wat niet natuurlijk overkomt of vuur wat er knullig uitziet. Ondanks dat ik vind dat gameplay belangrijker is dan het grafische onderdeel, is het natuurlijk wel een verschil met niet kloppende of ‘gebroken’ graphics.

Een ander onderdeel waar ik veel reacties op heb gezien is op de User Interface van het spel. Deze was altijd vrij groot en lomp aanwezig in het Warcraft 3 en men zou hier graag een en ander in aanpassen. Blizzard veegt deze feedback helemaal van tafel en gebruikt een net-zo-grote interface in het spel. Hij oogt zelfs een beetje lomper.

Waarom dit niet anders kan, is mij een raadsel. In bijvoorbeeld World of Warcraft is het met een simpele slider binnen enkele seconden mogelijk om de interface te verkleinen/vergroten. Gezien het dezelfde ontwikkelaar is lijkt dit toch goed over te nemen om de fans die hier behoeftig aan zijn te pleasen? Ik kan zelf erg snel wennen aan soortgelijke situaties. Interface wat groter? Ah zal er wel bij horen. Me hier te lang druk over maken neemt alleen maar m’n plezier af, terwijl het voor mij maar een klein dingetje is. Maar het is goed voor te stellen dat men hier, met alles wat er al mis is, nog meer over struikelt er een ding van maakt.

Maar dit zijn niet de enige bugs en foutjes die de game kent. Sterker nog, hij zit er vol mee. Tijdens de eerste uren ben ik al meer tegengekomen dan bij andere games in een paar jaar tijd. Zo was een van de eerste dingen die bij mij gebeurde dat ik een missie startte en deze direct aangaf dat ik verloren had. Ook blijven bijvoorbeeld geluidsfragmenten in een ‘loop’ hangen waardoor je bijvoorbeeld het geluid van vuur veel te lang blijf horen, ook door gesprekken heen.

Al-tijd Online

De titel zegt al een hoop. Het is iets wat meerdere ontwikkelaars hebben gerealiseerd en eigenlijk komt er altijd dezelfde reactie op: Alsjeblieft niet. Spelers zitten er niet op te wachten om altijd maar online te zijn. Zou je internet eruit klappen, kun je niet meer spelen. Dat is balen.

Menig Warcraft 3 speler zal goede herinneringen hebben aan het samenspelen met vrienden op bijvoorbeeld LAN-party’s. Ik in ieder geval wel. Feit is nu dat als je met je makkers wilt spelen en je in dezelfde ruimte zit, je alsnog online moet zijn. Simpelweg via LAN spelen zonder internetconnectie is geen mogelijkheid meer. Nu moeten we realiseren dat het anno 2020 lastig is om nog iets zónder internet verbinding te doen, dus het is ergens wel logisch. Wat het dan weer frustrerend maakt is dat de Warcraft 3: Reforged servers (op moment van schrijven in ieder geval) erg haperen. Als je een ‘normaal potje’ alleen speelt en dus niets op het internet te zoeken hebt, maar je spel alsnog hapert door een brakke verbinding frustreert dat enorm.

Wat daarbij voor mij persoonlijk superonhandig is, is dat je spel dus ook niet meer kunt opslaan. Ik ben absoluut geen Warcraft 3 god dus mijn potjes gaan traag en lastig. Om m’n frustratie te drukken houdt ik er graag tussendoor even mee op om wat anders te doen. Eerder kon je zo’n potje opslaan en later mee verder. Die optie is weg. Ik kwam hier op de harde manier achter, nadat ik na 20-25 minuten wat anders moest doen ik daardoor eigenlijk gedwongen werd om de game te stoppen. Ik baalde, want ik leek eindelijk een keer te winnen. Dit haalt voor mij de lol er enorm vanaf, want ik ben nu erg huiverig om een nieuwe game te starten.

Verdict

Activision Blizzard heeft het vertrouwen van z’n fanbase geschaad en het zal veel vergen om dit weer goed te praten. Door updates kan een hoop aangepast worden, zodat het speelbaarder wordt. Maar het geval blijft dat Blizzard vals geadverteerd heeft. Zelf probeer ik nog te genieten van de game, ondanks de vele issues. Dit lukt redelijk, voornamelijk omdat ik niet online speel en de Custom Games sowieso wel vermijd. Dus ben je fan van het verhaal en hooguit wat potjes ‘tegen de computer’ dan zal je ervaring aan prima kant liggen.