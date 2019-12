Review: The Touryst

Op vakantie gaan is een goeie manier om van je stress af te komen en even je verstand op nul te zetten. In The Touryst zul je echter naast ontspannen op een strandbed ook je verstand moeten gebruiken.

Tomb Rayder

Als nietsvermoedende vakantieganger kom je aan op Touryst Island. Al gauw kom je er achter dat er een interessant monument op het eiland staat. Een mysterieuze ruïne die na wat gepuzzel geopend kan worden. Hierin vind je nog meer puzzels en na deze opgelost te hebben kom je een stenen wachter tegen die je moet verslaan met behulp van je omgeving. Hierna ontmoet je een oude toerist die je meer vertelt over het mysterie van de monumenten. Aan jouw de taak de andere ruïnes te vinden op de verschillende eilanden en de puzzels daar op te lossen en wachters te verslaan. Kortom als je dacht dat je een beetje kon luieren en margaritas kon drinken heb je het dus mis! Dit is echter wel optioneel (maar een beetje saai natuurlijk).

Metroyd

Toch vormen de puzzel gedeeltes niet het gros van de activiteiten in The Touryst. De levels zijn opgedeeld in eilanden die gebaseerd zijn op populaire vakantiebestemmingen. Je zult vooral veel grappige side quests moeten doen voor de verschillende bewoners van deze eilanden. Welke quests en wanneer je deze volgt laat de game vooral aan jou over, waardoor je net als op vakantie de tijd krijgt je omgeving te leren kennen. Door middel van taken te doen voor de lokale bevolking, krijg je geld waarmee je bij het reisbureau nieuwe brochures koopt en zo nieuwe eilanden ontgrendelt. Ook kun je nieuwe vaardigheden ontgrendelen door een handleiding hiervoor te kopen bij de souvenirwinkel. Hiermee kun je bijvoorbeeld een dubbele jump krijgen waarmee je bij hoger gelegen gedeeltes kan komen in het spel à la Metroid. Met een speedbootje kun je wanneer je wilt eiland-hoppen om de verschillende quests naar keuze te voltooien.

Maryo Party

En er valt hoop leuks te doen in The Touryst. Zo is er een surfwedstrijd waar je aan kan meedoen, een fotograaf die van specifieke figuren een foto wil, een ijscoman die een nieuwe smaak ijs wil creëren, je kunt gaan duiken en een drone race houden om maar een paar te noemen. Veel van deze challenges introduceren hun eigen spelelement, waardoor je eigenlijk een hele boel minigames in één hebt. Er is bijvoorbeeld een arcadehal op een van de eilanden waar je drie retro games kan spelen. Deze zijn gebaseerd op games van de maker Shin’en Multimedia. De bekendste hiervan voor mij was een retro versie van Fast RMX. Een van de taken in de game is de high-score te verbeteren van een NPC die bij de ingang van de hal staat, maar om deze games te spelen moet je geld omwisselen voor speeltokens. Zo zul je dus hiervoor elders in de game geld moeten verdienen.

Mynecraft

De game heeft een beetje een lego-achtige kwaliteit door de voxel-art. Dit wil zeggen dat alles uit kubussen en vierkantjes bestaat zoals in Minecraft. De toepassing hiervan geeft de game een retro-uitstraling. Hiernaast is de game geheel in super vloeiende 60fps en haarscherp. Doordat er gebruik wordt gemaakt van soft-focus aan de randen van het scherm lijkt het alsof je door een raampje naar een echte speelgoedwereld kijkt. Het lijkt in dat opzicht ook een beetje op de recente remake van The Legend of Zelda: Links Awakening, maar dan zonder de prestatieproblemen. Ook al zijn de graphics niet super gedetailleerd, de mate van afwerking is echter erg goed en de kleurrijke scherpe voxel-wereld springt van het scherm. Daarnaast kon ik geen bugs, glitches of haperingen ontdekken en heeft deze game bijna geen laadtijden.

Bleep, bloop, blyyp

Qua geluid wordt er gebruik gemaakt van een hoop ouderwetse, maar erg bevredigende toontjes die zo in een Mario game hadden gekund. Het feit dat je avatar een snor heeft lijkt bijna een dikke knipoog te zijn naar de iconische loodgieter. De muziek klinkt ook alsof het uit een oude nintendo game gehaald is. Kortom als je een beetje nostalgisch bent voor dit soort dingen (zoals ik) dan ben je bij The Touryst aan het juiste adres. Er zijn ook plekken in de game waar je geen muziek hoort, maar enkel het geluid van meeuwen en de zee. Wat je toch weer een beetje dat vakantiegevoel geeft.

Yt’s a small world after all

Het is jammer dat The Touryst niet groter is, want mijn avonturen op de eilanden smaakten naar meer. Er zijn bij elkaar een stuk of 20 side quests buiten de hoofdpuzzels om. Voor een gamer zoals ik die soms een beetje overweldigd raakt door games waar honderden side quests in zitten is het ook wel lekker om een game voor 100% uit te spelen zonder hier 100 uur in te hoeven steken. Dus ben je opzoek naar een ‘weekendje weg’ in game vorm dan raad ik The Touryst van harte aan.