Review: Terraforming Earth

Procedural generation; een term die je wellicht wel eens vaker langs hebt horen komen. Het is onder andere een term waar je niet onderuit kan wanneer je de game No Man’s Sky bespreekt. Maar wat is procedural generation nou precies? En misschien nog belangrijker; hoe zorgt procedural generation dat Terraforming Earth zo’n leuke game is geworden?

Wat is ‘procedural generation’ eigenlijk precies? Door middel van deze methode kan er automatisch grote hoeveelheden data worden gegenereerd in games, maar ook in bijvoorbeeld films. De game die ik al aanhield in de intro, No Man’s Sky, bestaat uit een universum met daarin niet minder dan 18 triljoen planeten. Deze worden allemaal automatisch gegenereerd naarmate je ze tegenkomt.

Voorbeelden van games die ook gebruik maken van deze techniek, maar waarvan je het misschien niet wist, zijn Just Cause, waarin de techniek gebruikt wordt om een groep grote en gevarieerde eilanden te genereren. Een ander goed voorbeeld is Borderlands. Daar zit een ontelbare hoeveelheid verschillende wapens in en ja, die worden allemaal automatisch gegenereerd door ‘procedural generation’.

Procedural generation wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van zelfgemaakte assets en algoritmes, gekoppeld met computer gegenereerde willekeur en verwerkingskracht. Als deze techniek gebruikt wordt voor het genereren van werelden, kan het zijn dat de werelden in games er generiek uitzien, allemaal hetzelfde, weinig variatie. In Terraforming Earth wordt er gebruik gemaakt van deze methode voor het genereren van de levels en de puzzels daarbinnen. Het automatisch genereren van zelfs de muziek completeert het geheel. Maar heeft Terraforming Earth dan ook last van eentonige levels en muziek? Ja en nee. De levels zien er vrij hetzelfde uit, daar zit niet bijzonder veel variatie in. Waar de variatie vooral vandaan komt, is de opzet en vooral de puzzels die je moet voltooien om aan het eind van het level te komen.

Zo ben ik niet één keer een level tegen gekomen waar ik zo doorheen liep omdat ik hem al eerder gespeeld had. Een ander groot pluspunt, was de mogelijkheid tot het ‘raten’ van levels. Was een level leuk? Raad hem aan en andere spelers komen deze vanzelf vaker tegen. Wil je dit niet en wil je enkel en alleen nieuw gegenereerde levels, is dit ook een mogelijkheid.

Waarom deze techniek zo goed werkt voor Terraforming Earth, is omdat het voorziet in een oneindige hoeveelheid puzzels en levels. Geen playthrough is hetzelfde. Zeker in een puzzel/platformer als dit is de herspeelbaarheid dus heel erg groot. Als naar mijn mening dan ook de technische implementatie zo goed in elkaar steekt, waardoor geen muziekstuk of puzzel hetzelfde is, zijn dat alleen maar pluspunten!

Genoeg nu over de techniek achter Terraforming Earth

Terraforming Earth speelt zich af op aarde in de toekomst. Een toekomst waarin al het leven op aarde is uitgestorven. De drie robots Opi, Curi en Spiri gaan proberen te achterhalen wat er is gebeurd en hoe ze alles weer kunnen herstellen. Een verhaal wat we al in zó veel andere games hebben gezien; leven op aarde is uitgestorven en de held(en) in het verhaal moeten achterhalen wat er is gebeurd en waar nodig herstellen. Toch zit het verhaal leuk in elkaar en past het uitstekend bij de gameplay, de puzzels en de drie kleine eigenwijze robots.

Gedurende de levels speel je met alle drie de robots om de verschillende puzzels op te lossen. Je hebt ze ook daadwerkelijk alle drie nodig, want waar de ene zwak in is, is de ander heel sterk. Curi kan bijvoorbeeld zweven, maar geen dingen oppakken. Opi kan weer wel dingen oppakken (inclusief zijn kleine robotvriendjes!) en springen. Spiri kan door muren en obstakels heen teleporteren maar hij kan niet springen! Om het eind van een level te bereiken móeten alle drie de robotvrienden aan het eind terecht komen. Je ontkomt er dus niet aan dat Opi Spiri moet oppakken om over een afgrond te springen. Of dat Spiri door een muur moet teleporteren, om daar een schakelaar om te zetten zodat elders weer een deur opent voor Opi en Curi.