Review: Super Crush KO

Eerlijk gezegd ben ik een hondenmens. Ik heb mijn hele leven honden gehad, met katten had ik gewoon wat minder. Maar bovenal ben ik een echte dierenvriend. De liefde die je van een huisdier kan krijgen is onvoorwaardelijk en de stoere chick uit de game Super Crush KO genaamd Karen kan dat beamen. Zij houdt enorm veel van haar obesi-kat Chubbz en wordt dan ook ontzettend pissig als je haar lieveling iets aandoet!

Niet voor de poes

In deze supersnelle sidescroller beat ‘m up (met shooter-elementen) gemaakt door Vertex Pop, is het jouw taak om Chubbz te redden uit de gemene klauwen van eehmm… een andere katliefhebber? Anyway: Karen pikt het niet en haalt alles uit de kast om zich als een ware, vrouwelijke John Wick zich door allerlei oldschool 2D platform levels te manoeuvreren, op zoek naar haar pluizenbol. Karen kent door het eten van junkfood dikke moves en heeft een enorm grote gun op zak waarmee ze elk obstakel in de vorm van een robot kapot weet te maken. En in elke screen komt er een nieuwe, moeilijkere vijand bij die graag vuisten en kogels eet. Deze reeks levels worden steeds afgetopt met een passende eindbaas.

Poesitie op de ranglijst

Super Crush KO heeft dus geen diepliggend verhaal: De conversaties zijn zelfs te verwaarlozen en de indie game heeft zelfs een prachtige manier van zelfspot in de schaars voorkomende dialogen. De kracht van deze game ligt ‘m in de supersnelle, verslavende actie die het met zich meebrengt. Er komen naarmate je verder komt in de game steeds meer vijanden bij en het is aan jou om de ideale combo te bedenken van vuistslagen, speciale moves, laserschoten en snelle pace: Snelheid van de bovenste plank. En hoe mooier je combo’s, hoe hoger je waardering en puntentelling aan het eind die dan weer op een online leaderbord terug te vinden zijn. Ik kan me wel voorstellen dat voor sommige gamers de game een beetje eentonig aan kan voelen, maar deze ranglijst zorgt er mede voor dat je door wilt blijven spelen en jezelf wilt blijven verbeteren!

Actie! Aaannd… Cat!

Ik heb ervaren dat het moeilijk is om de game weg te leggen. Want naast dat de gameplay erg fijn, snel en makkelijk is, merk ik ook dat alle vrolijke rozige kleuren en heerlijke soundtrack met als hoofdingrediënt de synthesizer mij als het ware meezuigen in het geheel. Het nadeel is dan weer dat je de game binnen enkele uurtjes hebt uitgespeeld. Er zitten niet zoveel levels in de game en elk level heb je binnen ongeveer 10 minuten wel afgerond. Ook vond ik de eindbaasgevechten wel origineel, maar waren die in verhouding tot de ‘normale’ levels niet al te moeilijk. Zo heb ik bij elk eindbaasgevecht een S-rank weten te halen, terwijl dit veel moeilijker was op de weg er naar toe. Onderweg kom je namelijk veel soorten robots tegen en kan dan ook wat chaotisch zijn. De vuurballen en vijanden vliegen je soms letterlijk om de oren, wat soms voor frustraties kan zorgen.

Alles behalve een katastrofe

Al met al speelt deze niet al te serieuze game lekker weg. Zowel docked als in handheld modus voel je de adrenaline door je lijf heen gaan als je die rake – goed getimede – klappen uitdeelt. Ik wilde door blijven spelen om maar die combo’s onder de knie te krijgen en te kijken wat het volgende level mij zou brengen en welke soort vijand er nu weer op mijn pad zou gaan komen. Een laatste tip van mij is dat je deze game het beste met een koptelefoon op kan spelen voor een nóg intensere ervaring. Je zult er geen spijt van krijgen!

Voor iets meer dan een tientje is deze beschikbaar vanaf 16 januari 2020 op de eShop van Nintendo Switch en op Steam.