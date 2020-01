Review: Stories Untold

Niks is griezeliger dan in je eentje ’s avonds laat een enge game spelen. Of je nu moet verstoppen zoals in Outlast, te weinig kogels hebt zoals in Resident Evil of je verstand niet moet verliezen zoals in Layers of Fear, niks is spannender dan zelf de juiste keuzes moeten maken. In Stories Untold van indie-ontwikkelaar No Code zul je jezelf door een reeks puzzels moeten loodsen terwijl je op je nagels bijt van angst. Gelukkig kun je deze game ook overdag in een zonnig parkje spelen, want deze nieuwe uitgave van de game is zojuist uitgekomen voor de Switch.

Terugkeer van de text-adventure

Er was eens, heel lang geleden, dat videogames nog op cassettebandjes stonden. Een zeer populair genre in die tijd was de zogenaamde text-adventure. Hierin werd de wereld en alles wat je zag beschreven in tekst. Voor de gemiddelde gamer van nu klinkt dit vast niet zo spannend, maar het voordeel aan een geschreven avontuur is dat je fantasie veel meer de vrije loop heeft. Je kunt het vergelijken met een boek en de verfilming hiervan. Hierbij is vaak het boek veel beter doordat je hier je verbeelding op hebt los kunnen laten. Stories Untold maakt dus dankbaar gebruik van deze ouderwetse gamevorm.

Get Out

De game begint zittend aan een bureau waarop een oude spelcomputer staat. Het scherm flikkert aan en de titel ‘The House Abandon’ verschijnt in beeld. Vervolgens wordt er een situatie beschreven waarin je ’s avonds bij je ouderlijk huis arriveert in een auto. Hierna krijg je de keuze om verschillende acties uit te voeren zoals: look, use, open, read en go. Dus wanneer ik kies voor use en vervolgens het voorwerp glovebox beschrijft de game hoe ik het handschoenenkastje open en hierin een sleutel en een brief van mijn vader vindt. Ik read het briefje en mijn vader verteld dat er op mijn kamer een cadeautje ligt. Ik open de portier van de auto en go naar de frontdoor, turn de key etc. Jullie snappen het wel nu, denk ik. Na een reeks van deze tekst handelingen kom ik aan in mijn kamer en vind ik mijn cadeau. Het is tot mijn grote blijdschap een spelcomputer. Zodra ik de computer aansluit knalt de elektriciteit uit, bliksem verlicht de kamer en de computer start opnieuw op. Alleen is dit keer alles anders. Het huis is compleet vervallen en op het briefje in het handschoenenkastje kleeft bloed. Ik ‘read’ het briefje en er staat alleen in een onherkenbaar handschrift: “GET OUT GET OUT GET OUT OF THE CAR GET OUT……….”

In stukjes gehakt

Dit was een klein gedeelte uit de eerste ‘aflevering’ van Stories Untold. Het spel is namelijk opgedeeld in vier segmenten/episodes die samen een anthologische horror tv-serie vormen. Elk stuk begint met hetzelfde introfilmpje en introduceert een nieuw gameplay element waardoor je eigenlijk vier mini games speelt. Zo voer je bijvoorbeeld in de 2e episode een experiment uit op een mysterieus wezen in een metalen kluis. Aan de hand van een computer handleiding zoek je op welke knoppen en schakelaars je om moet halen om de gesproken opdracht uit te voeren. In het verhaal daarna zit je in een hut in de sneeuw en moet je met een radio morse codes ontcijferen en hoor je buiten allemaal akelige geluiden. Op een gegeven moment moet je zelfs de sneeuw trotseren terwijl je weet dat er buiten iets rondwaard. Kortom, met de nodige stalen zenuwen zul je het hoofd koel moeten houden om de puzzels op te kunnen lossen.

Retro-tech

Zoals je misschien al door hebt is oude technologie een belangrijk visueel thema van deze game. De typische jaren 80 voorwerpen en machines zijn te danken aan Jon McKellan die vooral bekend staat om zijn retro-tech in Alien: Isolation. Zo lijken de computerschermen letterlijk geplukt te zijn uit deze voorganger. Alhoewel de voorwerpen er erg gedetailleerd uitzien, ziet de rest van de omgeving er helaas iets minder strak afgewerkt uit. Dit neemt niet heel veel af van de ervaring aangezien er maar een paar korte gedeeltes zijn waar je even de benen strekt in de game. Op het moment dat je dit doet valt het helaas wel op dat die gedeeltes een beetje afgeraffeld zijn.

Spooky tunes

Naast de technologie is de muziek ook duidelijk geïnspireerd door de jaren 80. Qua gevoel doet het daarom ook erg denken aan Stranger Things. Ook is de poster van de game van dezelfde ontwerper als die van de populaire horror serie. Wat dat betreft is Stories Untold dus een eerbetoon aan een eerbetoon, gezien Stranger Things een liefdesbrief is aan 80’s horror films. Verder zijn de geluiden van de apparaten en computers in het spel zeer authentiek voor het tijdperk (zover ik me dat kan herinneren) en zorgen ze samen met de muziek voor de nodige kippenvel.

A scary good time

Zoek je toevallig een combinatie van Stranger Things, Black Mirror en 80’s Synthwave muziek dan ben je bij Stories Untold aan het goede adres. Voor een tientje heb je ongeveer vier uur aan sfeer en spanning gedreven gameplezier. Hier en daar is de game een beetje ongepolijst, maar het maakt een hoop goed door zijn sterke verhaal. De verbanden die de verschillende verhalen aanvankelijk niet lijken te hebben worden gaandeweg steeds duidelijker. Zo eindigt het spel met een onthulling die bijna net zo heftig is als die van Bruce Willis op het einde van The Sixth Sense en alles dat daarvoor kwam in een heel nieuw daglicht (of maanlicht) zet.