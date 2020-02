Review: Spaceland

Er zijn weinig genres die zo verslavend en tegelijkertijd frustrerend zijn als turn based strategie. In geen enkel ander soort game valt elke keuze die je maakt zo zwaar. Door één verkeerde zet kan je soms na een uur spelen helemaal opnieuw moeten beginnen. Spaceland biedt dezelfde genadeloze opzet, maar heeft daarentegen veel kortere levels wat verliezen een stuk minder dramatisch maakt.

In space geland

Spaceland begint met twee ruimte mariniers genaamd Jim en Barret die crashen op een buitenaardse planeet. Al snel komen ze erachter dat het ruimtestation op de planeet krioelt van kwaadaardige mutanten. Gelukkig vinden ze op hun gevaarlijke tocht een aantal zeer bekwame compagnons die allemaal een unieke expertise hebben. Zo is er onder andere een genezer, een sniper, een heavy en een techneut. Bij de start van elke missie kun je in de meeste gevallen kiezen met welke opstelling je deze aanpakt. De levels liggen verspreid op een twee-dimensionale kaart van het ruimtestation en door middel van tekst en plaatjes van de personages wordt het verhaal vertelt door de ogen van de mariniers.

Schaakspel

Levels in Spaceland bestaan uit drie-dimensionale isometrische ruimtes die je van bovenaf bekijkt. De speeltijd is ingedeeld in rondes, één waarin de speler aan de beurt is en één waarin de vijand aan zet is. Elk personage heeft een aantal action-points, welke te verdelen zijn in lopen, aanvallen en activeren. Elke soort aanval of actie heeft weer een bepaald aantal actiepunten. Zo kost bijvoorbeeld een schot van een geweer drie actiepunten en een granaat gooien één actiepunt. Zodra de speler geen actiepunten meer heeft is de vijand aan de beurt. Meestal is het doel van de missie het einde van het level bereiken, maar er zijn ook missies waarin je terminals moet activeren of waarin een bepaald personage het absoluut moet overleven.

Space credits

Elk level heeft een aantal uitdagingen, die wanneer je ze haalt, tokens opleveren. Deze uitdagingen zijn onder andere het einde van het level halen binnen een aantal rondes, het vinden van geheime databases en de missie overleven met het volledige team. Met de tokens kun je upgrades vrijspelen voor de mariniers. Zo kun je bijvoorbeeld bij de genezer extra medicijnen ontgrendelen en bij de heavy extra granaten. Door vijanden te verslaan krijg je credits waarmee je wapens en uitrusting kan creëren. Deze credits krijg je ook wanneer je faalt in je missie, waardoor elke sessie iets oplevert. Hierdoor kun je uiteindelijk alsnog na meerdere pogingen een missie halen door de extra vuurkracht die je bij elkaar hebt gespaard.

Voltron-ig

Spaceland doet grafisch gezien een beetje denken aan de tekenfilmserie Voltron. Vooral de cutscenes lijken hun inspiratie en humor te halen uit tekenfilms met deze Amerikaans-Japanse kruisbestuiving. De driedimensionale animaties zijn heel helder en kleurrijk, wat prettig voor een turn-based strategie is, wanneer je in een oogopslag kunt zien wat er gebeurt op het slagveld. Dankzij de simplistische art-stijl van Spaceland is dit erg overzichtelijk. Het heeft echter niks unieks te bieden en zal op dit gebied geen langdurige indruk achterlaten bij de gemiddelde gamer. Het mag misschien dan geen prijzen winnen voor schoonheid, het loopt in ieder geval niet in de weg voor het belangrijkste.

Spannend

Het paradepaardje van Spaceland is namelijk de gameplay. Er zitten veel momenten in waar je net op het nippertje de missie haalt of juist verliest. Soms ligt het aan het team dat je kiest en andere keren puur aan de strategie die je toepast. Zo zijn er situaties waarin niks doen in een ronde verstandiger is dan actie ondernemen. Of je team instellen op een tegenaanval en de vijand op je af laten komen zodat de kans dat je ze in de volgende ronde raakt groter is. Wanneer je bijvoorbeeld één kogel over hebt, maar door de afstand van de vijand de raakkans 40% is, kun je beter wachten tot die dichterbij is gekomen. Maar het kan zijn dat hij jou dan eerder raakt. Het nemen van zulk soort risico’s zorgen voor een aantal zenuwslopende momenten en het is daar waarin Spaceland excelleert.

Sterk waar het telt

Het verhaal van Spaceland is vrij doorsnee en zal menig gamer bekend voorkomen. Maar zoals ik al aangaf staat alles in Spaceland in dienst van de gameplay. Zowel het geluid als de graphics zijn op het niveau van een game uit deze prijsklasse. Uiteindelijk zijn de meest memorabele momenten van de game waar het telt en dat is tijdens de kwartier tot half-uur durende missie gedeeltes. De game telt ongeveer dertig missies en is in ongeveer vijftien uur uit te spelen, maar elk level kan opnieuw gespeeld worden om alle uitdagingen te halen. Hierdoor heeft de game een erg hoge replay-waarde en is die zijn prijskaartje meer dan waard.

Uitgever: Ellada Games

Ontwikkelaar: Tortuga team

Releasedatum: 14 februari 2020

Platforms: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4

Gespeeld op: Nintendo Switch