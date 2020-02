Review: Patapon 2 Remastered

Het tweede deel van de Patapon trilogie is remastered en uitgebracht op de PlayStation 4. De ritme sidescroller heeft een upgrade gehad en ik heb ‘m uitgebreid gespeeld, beproefd en uitgeprobeerd. Lees hier mijn bevindingen!

Pata-pata-pata-pon *pon-pon-pon-pon, pata-pata-pata-pon! Ja, dat klinkt als klinkklare onzin, maar dat is hetgeen dat al ruim een week in mijn hoofd zit. Het is een van de twee meest gebruikte ritmes in Patapon 2 Remastered, namelijk lopen. De game heeft een paar hele goede elementen, maar ook eentje die mij een hoop frustratie heeft bezorgd!

Wat moeten we doen oh grote leider *vul hier uw naam in*?

Jij bent de grote leider van een volkje die bestaan uit een oogbol met armpjes en beentjes, oftewel de Patapon. Zij willen heel graag naar Earthend, en jij moet ze daarheen leiden. Dat is feitelijk het hele verhaal. Gelukkig houdt de game daarmee niet op, je hebt een vrij lange, moeilijke weg om daar te komen. Je zal vele monsters tegenkomen die jij met je schattige legertje van oogbollen te lijf zal moeten gaan.

Terwijl jij je volkje naar Earthend begeleid, is er ook nog een duistere kracht die jullie vooral tegen willen houden. Die is in de vorm van een donkere ster en heeft steeds weer een nieuwe held om jou in de weg wil staan. De donkere ster heeft een hekel aan jou en je volkje van vrolijke, muziek-liefhebbende oogjes. Regelmatig zal hij de meest creatieve monsters jouw kant op sturen en jij moet je volkje steeds maar zien te redden en naar een overwinning trommelen.

Het verhaal is niet veelomvattend, maar er is genoeg in de game waardoor het allemaal interessant blijft.

Ritmische commands

Alles wat je de Patapon laat doen, moet je doen door een ritme te tappen op je controller. Onder de vier rechter knoppen zitten drums, die je in de juiste volgorde en in het ritme moet aanslaan om jouw volk iets te laten doen. De ritmes zitten allemaal in een vierkwartsmaat (voor de muzikanten onder ons) en hebben hier en daar kleine variaties op verschillende moeilijkheidsgraden. Op easy is bijna alles in standaard vierkwartsmaat, maar op hogere moeilijkheidsgraden zit er meer variatie in, maar heb je dezelfde aanvallen en verdedigingen.

Het scherm pulseert continu om je te helpen maat te houden, aan het begin werkt dat behoorlijk onrustig. Je hebt een witte lijn om je scherm elke halve seconde en dat helpt evenveel als dat het de situatie eigenlijk altijd een beetje onrustig laat aanvoelen. Als je maat weet te houden kom je in ‘fever’ mode en doen je aanvallen meer damage, je verdediging is beter en je held heeft meer kans op een superaanval.

De hele game door heb je maar een paar commands, zo kan je bewegen, aanvallen, verdedigen en ontwijken en een paar variaties hierop. Nu is dat natuurlijk helemaal niets anders dan in nagenoeg iedere andere game. In Patapon voer je de command in binnen 2 seconde, en de volgende 2 seconde voeren de schattige oogbollen de acties uit.

Verrassende diepgang

De lieve leider minnende oogbollen zijn alleen maar het begin. Ze komen in kleine legertjes van 3 of 5 stuks en per fractie hebben ze een eigen specialiteit. Zo heb je bijvoorbeeld de Patapon te paard, die dan weer Kibapon wordt genoemd en andere materialen nodig heeft om te upgraden, en andere wapens en gear kan dragen.

De Patapon evolueren niet door het verzamelen van xp, maar door ze de juiste upgrade materialen te geven in een upgrade-boom. De materialen zijn te verdienen in de levels, waarvan overigens de meeste herspeelbaar zijn, of in de minigames.

Ook ken je de held van de Patapon (die je net als jijzelf een eigen naam kan geven) upgraden met nieuwe skills. Deze kan je verdienen door met 3 computergestuurde Patapon-helden en je eigen held, een ei langs een eindbaas of een level te loodsen. Ook hierbij gaat het vooral om tactiek, de juiste troepen inzetten om de missie te laten slagen. Sommige van deze ei-levels zijn overigens wel erg moeilijk.

minigames

Naast de campaign en upgradable Patapon, zijn er ook nog een redelijke variatie aan minigames, die de levensduur van de game met gemak kunnen verdubbelen. De minigames zijn simpel om te leren, en eigenlijk ook niet al te moeilijk om te halen. Je moet vaak een simpele handeling in het juiste ritme doen en dan kan je er materialen van verdienen, die op hun beurt weer je legers kunnen upgraden.

Alle minigames zijn een enkele (soms 2) Patapon met een levend object zoals bijvoorbeeld een aambeeld, een boom of een oven. Deze, laten we zeggen, oven heeft iets speciaals voor jou, oh grote leider. Het enige wat je moet doen is in een hoog tempo op de juiste moment een knopje indrukken. Als je dat goed doet, zal je rijkelijk beloond worden, als je een foutje maakt, krijg je niets.

laad en save

De remaster van Patapon 2 heeft een essentieel iets over het hoofd gezien en is daardoor af en toe zeer frustrerend. Er is geen autosave! Als je de game gaat spelen, denk eraan om je voortgang te bewaren! Zelf heb ik meerdere malen sessies van uren achter elkaar opnieuw moeten doen omdat ik vergeten was om het ‘save’ knopje te gebruiken. In een remaster in 2020 zou die functie gemakkelijk in de game gestopt kunnen zijn.

Verder is de remastered versie gewoon mooi. De graphics van een 2d sidescroller met kleine cartoony oogbollletjes zou je natuurlijk ook niet heel erg fout kunnen doen, maar dat neemt niet weg dat het er fraai uitziet. Hier en daar zitten kleine momentjes waarvan ik vind dat het netter had gemogen, maar dat zijn enkele momenten in de game en niet storend genoeg om niet goed te zijn.

Geluid en songs

Zeker niet onbelangrijk in een ritme game is de sound design. Ik ben erg blij om te kunnen zeggen dat in Patapon 2 Remastered dat prima in orde is! De ritmes zijn te doen, ook voor niet muzikanten en de muziek is zodanig goed dat je de hele dag met ‘Pata-pata-pata-pon’ in je hoofd zal zitten. Zodra je in ‘fever-mode’ (een combo van een paar ritmes achter elkaar goed doen) komt, warden de ritmes een vloeiende(re) soundtrack en voelt het ook veel meer als battle-drums.

Alle spelelementen zijn te besturen of te spelen met ritmes. De minigames zijn vooral het op de juiste tijden het knopje indrukken, terwijl de campaign vooral je eigen strategie bepalen is, met op welk moment je welk ritme inzet. Het klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar het is allemaal duidelijk op het moment dat je begint met spelen. Daarnaast wordt je aan het begin stap voor stap uitgelegd wat allemaal de bedoeling is.

Oordeel

Patapon 2 Remastered is een zeer verslavende game die niet mis had gestaan op een mobiele telefoon, dat neemt overigens niet weg dat de game een prima toevoeging aan de PlayStation 4 bibliotheek is! Het duurt even voordat je goed en wel in het ritme van de game zit, maar als je die eenmaal te pakken hebt, dan zal je de hele dag door ‘Pata-pata-pata-pon’ horen. De schattige oogbolletjes die voor jou ten strijde trekken en de monsters die verrassend goed verzonnen zijn maken Patapon 2 Remastered een game die het waard is om in ieder geval uit te proberen!