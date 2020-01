Review: Laytons Mystery Journey – Katrielle en het miljonairscomplot

Een solide puzzelgame zijn we wel gewend van de Professor Layton series. Kan zijn dochter tippen aan deze hoge verwachtingen?

Wat is er gebeurd met Professor Layton?

In Laytons Mystery Journey speelt Katrielle de hoofdrol. De dochter van Professor Layton heeft een eigen detectivebureau opgericht. Met de extra hulp van haar assistent hoopt ze haar vader te kunnen vinden (die is namelijk vermist). Al gauw komt ze er echter achter dat de stad veel onopgeloste zaken kent. Tijdens het oplossen van deze kleinere zaken komt ze steeds dichter bij het oplossen van haar belangrijkste zaak; het vinden van haar vader.

Het bekende recept

De game uit 2017 heeft op de Nintendo Switch alle extra’s gekregen en ziet er op de televisie erg mooi uit. De tussenfilmpjes zijn van hoge kwaliteit en zorgen voor een fijne afwisseling tijdens het puzzelen. De verschillende personages die Katrielle tijdens haar zoektocht ontmoet zijn, zoals bij iedere Layton game, heerlijk uitgesproken. Sherl is daar een goed voorbeeld van. Een hond met geheugenverlies die houdt van sarcastische opmerkingen. Zeer vermakelijk om naar te luisteren. Toch zijn de gesprekken soms wel erg lang van stof en niet altijd even interessant.

Layton games moeten het ook vooral hebben van de puzzels en daarin stelt dit deel niet teleur. Er zijn weer flink wat hersenkrakers om op te lossen, afgewisseld met een aantal eenvoudige. Level-5 houdt zich vast aan herkenbaarheid. Alle puzzels zijn nieuw, maar voelen toch vertrouwd aan. Voor nieuwe spelers een fijne kennismaking met het genre, voor ervaren spelers een feest van herkenning.

De fijne afwisseling van puzzels, aanwijzingen zoeken en tussenfilmpjes blijven ook in dit laatste deel goed gebalanceerd. Echter is er naast de originele puzzels niet echt gezocht naar vernieuwing.

De kleine extra’s

De Nintendo Switch versie is inclusief alle extra puzzels en in-game spullen. Zo kun je met de verkregen spullen Katrielle’s outfit aanpassen of het interieur van haar kantoor bepalen. Daarnaast zijn de minigames ook vermakelijk. Deze kleine toevoegingen geven de game net iets meer speelbaarheid en karakter.

Een groot pluspunt vind ik de volledig Nederlandse stemmencast. Er zijn weinig games die mij positief verrassen als ze in het Nederlands te spelen zijn. De Professor Layton serie is hierbij een uitzondering. Het voelt alsof er veel tijd en moeite is gestoken in het nasynchroniseren.

Vertrouwd, mist een beetje originaliteit

Laytons Mystery Journey: Katrielle en het miljonairscomplot biedt met meer dan 550 puzzels genoeg plezier. Het verhaal en de verschillende personages in de game zijn boeiend en worden met krachtige tussenfilmpjes goed uitgediept. Jammer dat de gesprekken soms erg lang duren, waardoor de interesse verloren gaat.

De extra onderdelen, zoals de minigames en het verzamelen van allerlei spullen is een leuke toevoeging. Echter had ik liever wat meer vernieuwing willen zien, hierin liggen veel kansen voor een vervolg. Juist door het nieuwe hoofdpersonage Katrielle had ik iets meer nieuwe elementen verwacht.



Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: LEVEL-5

Releasedatum: 8 november 2019

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op: Nintendo Switch