Review: Ghosts’n DJs

Hier bij Gamingnation hebben we een zwak voor satire en al helemaal als het in de vorm van een game betreft. De Spaanse DJ en producer Dr. Kucho! (“…gezondheid!?”) heeft ons daarom verblijd met het uitbrengen van een game dat heel veel weg heeft van de 1985 klassieker Ghosts’n Goblins. Alleen nu met DJ’s… en vinyl.

Ongeïnspireerde bagger

De game begint met een introductie waarin met een leuke animatie wordt aangegeven waar het verhaal over gaat. De titel slaat op het fenomeen ghost producer. Dat is een producent van muziek die niet zelf in de schijnwerpers staat met zijn of haar gemaakte nummer, maar deze heeft weggegeven of verkocht om een andere artiest een boost te geven. Zo hebben bijvoorbeeld Paris Hilton en Pauly D. (die brede gast van Jersey Shore) naar verluid nog nooit zelf een nummer gemaakt en veelal gebruikt gemaakt van ghost producers. Dr. Kucho! vindt dit maar simpele k*tmuziek en gaat de strijd aan met deze ghosts die deze muziek voor de massa en enkel voor het geld produceren.

Het principe is simpel en qua gameplay een kopie van Ghosts’n Goblins. Alleen loop je nu niet met Arthur de ridder door verschillende kerken en grotten, maar met Kucho de DJ/producer door pixel-art straten en bossen om op zoek te gaan naar de aanstichters van deze verkrachting van het ambt producer. Het is een run and gun platformer wat inhoudt dat je moet blijven rennen en alles kapot moet maken wat je om je heen op je af ziet komen. Zo verdien je punten en bovenal powerups die je tocht wat makkelijker moeten maken.

Eat, sleep, rave, REPEAT!

Het idee is leuk, alleen vallen sommige elementen in de game wat tegen. Zo geeft voor het gevoel elke powerup hetzelfde resultaat. Het vinyl en cd-rom lijken qua snelheid wel erg op elkaar en zijn breekstaafjes qua kracht ook niet te onderscheiden van de cassettebandjes. Het maakt dus niet veel uit welke powerup je hebt, zolang je maar als een achterlijke iedereen van iedereen om je heen gehakt maakt. De echte leuke toevoeging zit ‘m in de bekende Deadmau5 helm met oren die je de kracht geeft om met zogenaamde ‘rainbowcats’ te schieten. Die zoeken de vijand zelf op en is eigenlijk noodzakelijk om de eerste baas in de vorm van een David Guetta te verslaan.

Ook qua vijanden valt het aanbod tegen. De eerste keer dat je de game speelt is het nog wel grappig om te zien dat je aan wordt gevallen door snelle zakenmannen, beperkt Spaans sprekende Pitbulls of gevleugelde en taart gooiende Steve Aoki’s (uiteraard onder synoniemen). Echter begint het na een tijdje wel te irriteren dat steeds dezelfde vijanden je aan komen vallen. Zeker als je de game op een wat hoger niveau wilt gaan spelen, komen ze met grote massa’s op je af en ben je als een bezetene aan het buttonmashen. Op een gegeven moment was het zó heftig dat zelfs het spel moeite had om alles te verwerken. Zo had ik het spel op het hoogste niveau staan en kwamen er zoveel vijanden op mij af dat het spel in een glitch terecht kwam en ik onaantastbaar werd: Ik kon niet meer schieten en vijanden konden mij geen pijn doen. Dat kan niet de bedoeling zijn, zelfs niet voor een gratis (!) game als Ghosts’n DJs.

Gegeven paard

Want dat is de game gelukkig wel: Gratis. Het spel is dan eigenlijk ook een gimmick, een ode aan de oude games en niet al te lang van stof. Dr. Kucho! moest even zijn ei kwijt betreft zijn kijk op de huidige muziekindustrie en wilde bovenal graag aandacht voor het goede doel genaamd Child’s Play, een stichting die ervoor zorgt dat zieke kinderen even hun aandacht kunnen verzetten door het spelen van videogames. Hoewel Dr. Kucho Games daadwerkelijk bestaat en dus echt een focus heeft op het maken van meerdere retro games, voelt dit toch meer aan als een demo dan een volwaardig spel.