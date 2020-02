Review: Dreams

De game-makers tool die zelf ook een game is hebben we onder de loep gelegd. De game met een oneindige reeks games, de game die jouw in de schoenen schuift van de ontwikkelaar, de game die we hier en nu reviewen!

Om er geen doekjes omheen te wikkelen; dit is waarschijnlijk de moeilijkste game om te reviewen, omdat het zowel een game, als geen game is. Ik heb besloten het te behandelen als game, zo wordt het aan ons gebracht en zo beoordeel ik het in al haar facetten.

Art’s Dream

Zoals belooft heeft Media Molecule een campaign toegevoegd aan de game, eentje die van begin tot eind in Dreams gemaakt is. In de ‘campaign’ volg je Art, een bassist van een jazzband die een flinke trip heeft. Hij beleeft daar delen uit zijn jeugd, waar jij onder andere met zijn speelgoed mag spelen. In een toffe trip kom je langs een aantal verschillende soorten gameplay, unieke creaties en een scala aan cutscenes. Feitelijk een groot, speelbaar etalageraam voor de rest van de game.

Art’s Dream is niet de campaign die een game kan dragen, daarvoor is het simpelweg te kort en niet genoeg op één lijn. Het is echt een erg goed uitgewerkte demo van wat je met de creator-kant van Dreams kan doen. Het geeft de spark die je als speler het gevoel krijgt dat jij straks ook een heuse triple-A kan gaan maken!

Dream-Shaping

Dreams kent 2 kanten in de game, Dream-surfing en Dream-Shaping. De makers kant is Dream-shaping en is een beetje overweldigend, op z’n zachtst gezegd. De mogelijkheden en combinaties zijn voor je gevoel eindeloos en je zal er vrij snel in verdwalen. Gelukkig komt hier een van de beste dingen die de game te bieden heeft, tutorials. Aan de hand van een YouTube-video mag jij nadoen wat er gedaan wordt in het filmpje, die steeds overgaat in een volgende video die de volgende stap laat zien. Zo wordt je stap voor stap door de meeste en handigste tools geleid, zodat je straks zelf aan de slag kan.

Als je (net als ik) ongeduldig bent, dan kan je zelf ook gewoon aan de slag zonder dat je de filmpjes uit hoeft te zitten. Wel heb je al snel geen idee wat je nu eigenlijk aan het doen bent en druk je soms op een knop die het onmogelijk maakt om terug te vinden waar je mee bezig was. Zo is het toch wel weer handig om toch maar de superhandige en leerzame tutorials erbij te pakken. Er zijn er genoeg die je langs alle facetten van het creëren van jouw droom-game brengen.

Als je een goed beeld hebt van de basis, dan kan je of zelf aan de slag, of aan de masterclasses beginnen. Dat zijn ook gewoon tutorials, maar die brengen je naar de details die heel belangrijk kunnen zijn. Ze kunnen ervoor zorgend dat je leuke idee, een fantastisch uitgewerkt meesterwerk wordt. Zo kan je de verlichting, de muziek, de gameplay en natuurlijk art-stijl compleet op jouw manier uitwerken.

Ik ben een ongeduldige leek. Een behoorlijke ook. Voor deze review wilde ik een game maken, uitbrengen en hier de link daar naartoe delen. Maar zoals wel vaker, het idee was leuk, maar het is echt niet simpel om iets te maken. De controls (straks meer daarover) zijn simpel en briljant, maar tegelijkertijd lastig om onder controle te houden. Tijdens het maken wordt je geduld dus ook nog eens op de proef gesteld doordat je cursor over het scherm vliegt.

Bij het maken kan je gebruik maken van alles wat er is gemaakt en opengesteld voor het publiek. Zo kan je zonder moeite een wereld bouwen met creaties van Jan en Alleman zonder dat er ook maar iets origineels in hoeft te zitten. Dan nog is het moeilijk om iets tofs te maken, en faalt uw reviewer hier behoorlijk..



Dream-Surfing

Zelf heb ik er de grootste moeite mee, maar de dreamers community is erg goed in het maken van games, ervaringen en decorstukken. Zodanig goed dat je gerust een paar uur allerlei leuke, interessante games kan spelen. Daarin kan je rustig scrollen door de meest gewaardeerde creaties, of de keuzes van Media Molecule uitproberen. Er zitten heerlijk originele games in die je allemaal kan spelen. Eerlijk is eerlijk, er zit ook een hoop troep tussen die je vrij snel weer links kan laten liggen. Daarom is het fijn om snel in en uit games te kunnen.

Misschien wel de tofste paar creaties die ik heb gespeeld waren bijna volwaardige indie-games soms echt niet onder doen aan indiegames die op de markt zijn uitgebracht. Een van de tofste games die ik heb gespeeld is Space-Invader 2020, dat is simpelweg Space-Invader, maar dan nieuw. Je speelt de game in een 2D setting, en is redelijk simpel, zowel de game als de graphics en het idee. Gelukkig werkt het allemaal erg soepel en dat maakt zoiets leuk. Als je bij level 7 bent komt er een error in je scherm en als gamer ga je er voor het gemak van uit dat de maker daar is opgehouden met zijn creatie. Echter komt er een melding in je scherm dat je andere controls moet gebruiken en stap je weg bij de arcadekast. Wat volgt is een simpele interpretatie van een stealthgame en blijk je in een soort horrorsetting in een arcadehal opgesloten te zitten!

De voorbeelden zijn eindeloos, en het leukst om lekker zelf te ontdekken. Regelmatig kom je op onze site de tofste creaties tegen om steeds maar weer de hoogwaardige content aan te stippen van gamers met een flinke dosis creativiteit! Vaak zijn dit soort creaties ‘re-creaties’ van bestaande games of demo’s, maar dat maakt het echt niet minder indrukwekkend. Zelf kan je eenvoudig jouw eigen creaties delen en aan iedereen laten zien.

Door de oneindige creativiteit van de community heb je een bibliotheek van home-made games die zijn gelijke niet kent. Ondanks dat de meeste games geen hoge kwaliteit hebben, zijn de ideeën vaak fantastisch. Dit is ook een van de beste features van Dreams, je hebt een instant bibliotheek aan games die alleen maar groeit en voorlopig zal blijven groeien!

Controls

Het maken van een game vergt een hoop geduld, kunde en oog voor details. Als je de juiste tools krijgt, dan is het daadwerkelijk te doen. Ook voor een leek zoals ik. Dreams valt of staat met de toegankelijkheid van de tools en erg blij om te kunnen zeggen dat die bijzonder goed zijn uitgewerkt! Je controleert de cursor niet met de thumb-sticks, maar met bewegingen van de controller. Sceptisch als altijd leek me dat niet zo’n goed idee, maar na even oefenen werkt het juist erg goed! Je hebt ongelooflijk veel opties, en daarvoor heb je alle knoppen op de controller nodig. Doordat het bewegen van de cursor is verplaatst naar de beweging van de controller, heb je de linker thumb-stick ‘over’ om het object waar je op dat moment mee bezig bent te verplaatsen.

De menu’s zullen je, zeker in eerste instantie, overweldigen. Er zijn, niet overdreven, duizenden opties die elk een eigen plekje hebben. Hier komen we weer terug op de tutorials, die geven je op een handige, speelse manier inzicht in de basis opties, zodat je daarmee leert te werken. Als je er eenmaal handig in bent, dan is het niet zo’n opgave meer om door de vele menu’s te navigeren en kom je vrij snel uit bij hetgeen wat jij wil doen.

Droom-game

Als jij het kan dromen, dan kan je het maken. Het is de slogan van de game en het is waar. Je moet wel het geduld en het inzicht hebben, maar de tools zijn er. Sterker nog, juist doordat Media Molecule zelf (ze hebben ons op het hart gedrukt dat ze niet vals hebben gespeeld) de campaign met de tools van Dreams hebben gemaakt, is de toolset uitgebreid genoeg om nagenoeg alles te kunnen maken. Media Molecule heeft al spelenderwijs de toolset compleet gemaakt. Bij het maken van Art’s Dream liepen ze regelmatig tegen dingen aan waardoor ze weer zijn gaan sleutelen aan de tools.

Oordeel

Ja, hoe oordeel je een game die eigenlijk geen game is, maar een game-maker? Dreams is een unieke ‘game’, eentje waarvan we er niet veel langs zullen zien komen. Ik ben vooral erg blij dat ze alle tijd en ruimte hebben gekregen om een product te maken die werkt. Dit heeft ervoor gezorgd dat alles wat in de game zit goed werkt. Ondertussen is de game een oneindige bron van ontdekkingen, de community heeft een reeks games geproduceerd waar daadwerkelijk een paar pareltjes tussen zitten.

Dreams is een unieke, niche game die gekoesterd moet worden. Het is een toffe game die zijn gelijke niet kent. De controls zijn tot in perfectie uitgewerkt en mede daardoor is werkelijk alle mogelijk. Als triple-A ‘game’ is het niet wat je verwacht, niet met een standaard campaign of multiplayer, maar dat is niet per se een negatief punt. Doordat de Dream-Shaping kant zó goed is, met tutorials die je aan de hand nemen zodat je vrij snel met het systeem kan werken.

Als jij een echte maker bent, met ambities om uiteindelijk in de game-industrie te gaan werken, dan is dit een fantastische start. Als speler is het een game die niet stopt, maar je zal wel regelmatig tegen games aanlopen die niet perfect zijn. Wel zijn er heel veel erg toffe creaties, genoeg om je uren en uren bezig te houden. En anders maak je het toch zelf!

Ontwikkelaar: Media Molecule

Uitgever: Sony

Releasedatum: 14 februari 2020

Platforms: PlayStation 4

Prijs: 39,95 euro

Speelduur: 3u (Art’s Dream), Oneindig in Dream-Shaping