Review: Dr. Kawashima’s Brain Training

Dr. Kawashima is terug om onze hersenen te laten kraken. Brain Training voor de Nintendo Switch heeft een aantal leuke verrassingen!

In het kort

Voor mensen die geen Nintendo DS hebben gehad; in Dr. Kawashima’s Brain Training worden je hersenen op allerlei manieren uitgedaagd. Het meest bekende voorbeeld is het zo snel mogelijk oplossen van simpele rekensommen. Dr. Kawashima geeft daarnaast ook tips om het brein actief te houden buiten het spel om en geeft daarbij leuke feitjes. Het ultieme doel is het brein zo jong mogelijk te houden door het spelen van de ‘hersenleeftijdstest’. De Nintendo Switch versie pakt deze zelfde basis als uitgangspunt.

Herkenbaar, maar toch net even anders

Veel onderdelen van deze Brain Training voor de Switch zullen herkenbaar zijn. Zo zitten bovengenoemde onderdelen, zoals de hersenleeftijdstest en de meest bekende spellen van de DS er in. Er is zeker niets mis met deze formule, het is immers wetenschappelijk onderbouwd. Daarom zijn een aantal spellen hetzelfde gebleven. Gelukkig zijn er ook nieuwe spellen en zien we een verrassend leuk gebruik van de Joy-Cons.

De Nintendo Switch zou de Nintendo Switch niet zijn zonder multiplayer toe te voegen. In deze Brain Training zijn een aantal minigames toegevoegd waarin je het tegen elkaar kunt opnemen of samen het brein kan trainen. Hierbij wordt volop gebruik gemaakt van de infrarood functie in de Joy-Cons. Na een aantal tests blijkt dit echt goed te werken. Steen, papier, schaar of het met de hand uitrekenen van sommen werkt zeer goed. Tof om te zien hoe deze functie van de Joy-Cons hier goed tot zijn recht komt. Jammer genoeg blijft het aantal spellen waarin dit is toegevoegd, beperkt.

De singleplayer spellen zijn verder flink uitgebreid. Sommige zijn specifiek gemaakt voor het touchscreen van de Switch. Een voorbeeld is het spel ‘Duale Taak’. Hierin moeten er twee puzzels tegelijkertijd worden opgelost. Dankzij het multi-touchscreen van de Switch is dit mogelijk, terwijl dit op het enkele Nintendo DS touchscreen niet kon. Echter zijn sommige spellen niet helemaal geoptimaliseerd. Het hardop voorlezen kan bijvoorbeeld niet meer gecontroleerd worden, omdat er geen microfoon is ingebouwd in de Switch. Het zijn kleine minpuntjes die overigens niet zorgen voor spelbederf.

De overige functies

Goed om te weten is dat de Nintendo Switch horizontaal gehouden moet worden tijdens het spelen van deze game. Mijn meest gebruikte manier om Dr. Kawashima’s Brain Training te spelen was in handheld modus. Op de televisie waren alleen de infrarood en multiplayer games te spelen. Over de infrarood functie gesproken; deze games zijn dus niet te gebruiken op een Nintendo Switch Lite. Wees je hiervan bewust bij de aankoop van het spel.

De fysieke versie bevat naast de game ook een stylus. Na het spelen van de meeste spellen in Brain Training is een stylus zeer aan te raden. Met name voor het noteren van getallen of het trekken van lijntjes werkt dit fijner. Qua prijs maakt een online of fysieke aanschaf weinig uit, tenzij je zelf nog een stylus hebt liggen. Online kost Brain Training namelijk 27 euro, terwijl deze in de winkel wordt aangeboden (inclusief stylus) voor 34 euro.

Leuk voor tussendoor

Het gemak waarmee Dr. Kawashima’s Brain Training onze hersenen laat kraken, geeft aan hoe hard dit nodig was. De game laat met grafieken onze voortgang zien en stimuleert ons het brein actief te houden. De hoeveelheid content lijkt op het eerste gezicht misschien niet veel, maar het gaat vooral ook om de herhaling en variatie. Op die manier kan deze game vrij lang meegaan. De multiplayer functie is misschien beperkt, de uitwerking van deze spellen zijn erg leuk. Vooral het gebruik van de infrarood functie was verbazingwekkend goed. Jammer dat Nintendo Switch Lite gebruikers dit niet kunnen gebruiken.

Al met al is Dr. Kawashima’s Brain Training vermakelijk genoeg en vooral ook geschikt om ‘even tussendoor’ te spelen!



Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo

Releasedatum: 3 januari 2020

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op: Nintendo Switch