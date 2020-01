Review: Borderlands 3: Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot DLC

De eerste grote, betaalde DLC voor Borderlands 3 is Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot. Catchy naam, maar is de DLC ook de moeite waard? Lees hier mijn bevindingen!

Voor het volledige beeld zou je ook even vlug door de review van Borderlands 3 zelf heen moeten spitten, want in deze review ga ik alleen in op de content van de DLC. Om gelijk maar met de deur in huis te vallen, ja, het is meer van hetzelfde. Precies wat we willen van Borderlands 3!

Handsome Jack(pot)

Elke Borderlands-fan zal het er mee eens zijn, Handsome Jack is de meest iconische bad-guy uit de serie. In Moxxi’s Heist gaan we naar het casino van Handsome Jack, maar zoals Gearbox een tijdje terug al aangaf, zonder Jack. Jack zelf is dood. Wel kom je een van zijn vele doppelgangers tegen, en volgens theorieën op internet (goh), zou Timothy de doppelganger zo maar eens stiekem de echte Jack kunnen zijn. Je zal veel te maken hebben met Timothy en een nieuwe bad-guy, pretty boy (die overigens een hilarisch achtergrond verhaal heeft).

Zo’n zeven jaar geleden is Handsome Jack doodgegaan en is zijn casino achtergebleven bij een grote stapel looters, robots en Pretty Boy. Moxxi is uit op de buit en wil het casino overnemen en misschien zelfs nieuw leven inblazen. Daarom moet jij logischerwijs alles en iedereen uitmoorden en onderweg een paar (soms belachelijke) quests uitvoeren. Je zal een paar nieuwe vrienden maken die geheel in de stijl van een cliché heist-film ieder een specialiteit hebben die je hard nodig gaat hebben om het einddoel te halen.

Gelukkig is Borderlands even onserieus als belachelijk en met een gezonde dosis zelfspot is zelfs een cliché idee een goede. Zo zijn bijvoorbeeld de fruitmachines zijn soms speelbaar, soms lootable en soms vijandig, en vrijwel alles kost in-game cash. Grote kans dat je daar toch wel genoeg van hebt, maar het is stiekem wel erg leuk!

Campaign

Voor mij is een DLC geslaagd als het een paar sterke campaign-missies heeft en mij daardoor weer enthousiast voor de core-game maakt. De campaign missies in Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot zijn erg goed! Niet te veel tijdrovende fetch-quests (ja eigenlijk wel, maar leuk genoeg verpakt dat het niet voelt als een fetch-quest) en een amusant overkoepelend verhaal. De side-missies geven meer leven aan de nieuwe wereld, het geeft iets meer achtergrond verhaal en dat is fijn want je rent vrij snel door de campaign heen als je goede wapens en goed geleveld bent.

De campaign staat compleet los van het verhaal in de core-game en je zal hier geen overblijfselen of überhaupt hints naar het bestaan van de twins vinden. Alleen zijn er wel COV-wapens, maar dat is het beste gedeelte van de twins, en dus niet erg dat deze in de DLC zijn terechtgekomen.

Nieuwe wapens, vijanden en andere nieuwigheid

Er zitten nieuwe wapens in de DLC, maar in alle eerlijkheid heb ik geen idee welke wapens nu exclusief in de DLC vindbaar zijn, en welke door de hele game heen te krijgen zijn. Ik ben geen duidelijke casino-theme guns tegengekomen, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet inzitten. Toch ga ik er vanuit dat ik de complete ervaring heb gehad en daarbij hoorden geen casino-guns, wat toch voelt als een gemiste kans.

Er zijn wel duidelijk(er) nieuwe vijanden, dat zijn feitelijk de reeds bekende vijanden, maar dan heten ze looters, VIP’s en meer casino gerelateerde namen. Ondertussen is er een revival van de robots die we zo ongelooflijk veel hebben neergeschoten in Borderlands 2. Toch is ook dat stiekem juist wel leuk omdat het je op een vrij eenvoudige manier weer terug laat denken aan een fantastische game!

Nog een gemiste kans is het verder kunnen levelen en de toevoeging van een nieuwe vaulthunter. Het is nooit ter sprake gekomen dat het eventueel zo zou zijn, maar stiekem hoopte ik erop dat net als in de vorige Borderlands games de levelcap omhoog zou gaan en dat er een nieuwe, speelbare vaulthunter bij zou komen. Ook hierbij is het weer zo dat ik het niet uitsluit dat die bij een volgende DLC kan zitten, maar stiekem hoopte ik er wel een beetje op.

Oordeel

Ik heb me goed vermaakt met Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot. De ongeveer 5 uur durende campaign ben ik zonder te grote tegenslagen solo doorheen gekomen en ik moest meerdere malen goed gniffelen om de stomme grapjes die in de DLC verstopt zitten. De DLC is een erg goede reden om de game weer op te pakken en alle tussenliggende content ook een kans te geven. Het heeft precies voor elkaar gekregen wat een geode DLC hoort te doen; het heeft me helpen herinneren waarom Borderlands 3 een topgame is!