Yumi Yang is de nieuwe baas bij Sony Santa Monica

God of War-ontwikkelaar Sony Santa Monica heeft naar het onverwachte vertrek van Shannon Studstill een nieuwe baas aangesteld. Yumi Yang, die al bijna 20 jaar ervaring heeft in de industrie zal de taak op haar nemen.

Dit heeft de ontwikkelaar laten weten in een verklaring aan IGN. Yang werkt al 19 jaar bij PlayStation en heeft ‘een uitgebreide achtergrond in product ontwikkeling, waaronder een grote invloed in de games van Santa Monica Studio’.

In de verklaring krijgt zij veel bewondering en wordt zelfs gezien als een van de redenen waarom God of War zo’n succes is geworden. Zij kent het DNA van het bedrijf en heeft het respect van de ontwikkelaars verdient. Vandaar dat het ook een logische stap voor haar is om de studio in goede banen te leiden.

God of War is de laatste game die de ontwikkelaar uitbracht. Volgens de geruchtenmolen lijkt het erop dat de studio nu druk bezig is met een sequel. Deze zou in ontwikkeling zijn voor de PlayStation 5.