Yooka-Laylee and the Impossible Lair krijgt een demo

Mocht je Yooka-Laylee and the Impossible Lair nog geen kans hebben gegeven, kun je vanaf vandaag aan de slag met een demo van de 2D platformer.

De demo bevat vijf levels uit de game en geeft je de kans om met de Tonics te spelen. Deze geven je namelijk voor of nadelen in de game, zoals omgekeerde controls of een andere kleurenpalet voor de gehele game. Bovendien kun je ook al een poging wagen in the Impossible Lair. Dit is eigenlijk het laatste level van de game, maar is een behoorlijke uitdaging!

De demo is beschikbaar op de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Als je na het spelen van de demo besluit om de game in huis te halen, kun je gewoon verder gaan waar je gebleven bent.

Mocht je nog twijfelen waarom je Yooka-Laylee and the Impossible Lair zeker een keer gespeeld moet hebben, check dan even onze review!