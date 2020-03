Xbox Series X voegt HDR toe aan backwards compatible games

Microsoft heeft laten weten dat de Xbox Series X niet alleen bij nieuwe games tot het uiterste gaat, maar ook bij backwards compatible games.

Backwards compatibility is namelijk iets wat Microsoft hoog in het vaandel heeft voor de Xbox Series X. De console zal niet alleen Xbox One games afspelen, maar ook Xbox 360 en originele Xbox-games ondersteunen.

Dit zal niet op hetzelfde niveau zijn als wanneer je nu een oudere pc-game op nieuwere hardware draait. Microsoft gaat namelijk nog een behoorlijke stap verder door de feature gelijk te maken aan het niveau van de hardware.

Hierdoor zouden deze games voor 100% gebruik maken van zowel de CPU als GPU van de Xbox Series X. Ter vergelijking: de Xbox One X gebruikt slechts 50% van zijn vermogen om Xbox 360 en originele Xbox-games te draaien.

De console zal dus alle kracht gebruiken voor de Xbox One-games, zonder dat ontwikkelaars er extra werk voor hoeven te verrichten. Zo mocht Digital Foundry Gears of War: Ultimate Edition aanschouwen en zagen de game in native 4K, in plaats van Full HD.

Blijkbaar maakt de console gebruik van een functie die ervoor zorgt dat backwards compatible games HDR toegevoegd krijgen. Deze software zou vergelijkbaar zijn aan het algoritme van Gears 5’s HDR tech.

Wat ook erg cool van deze console is, is het feit dat je minimaal drie games tegelijkertijd in de achtergrond kunt laten draaien en binnen enkele seconde weer kunt vervolgen. Dit komt voornamelijk door de keiharde specs van de Xbox Series X!