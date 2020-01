Xbox Series X ondersteunt mogelijk Steam en Epic Games Store

Volgens nieuwe geruchten kunnen Xbox Series X-gebruikers aan de slag met hun Steam en Epic Games Store bibliotheek.

Uiteraard willen je er weer op wijzen dat je dit gerucht vooralsnog met een flinke korrel zout kunt nemen. Er wordt dus gesuggereerd dat de Xbox Series X een ‘Windows modus’, waarmee de spelers de OS van de console kunnen overschakelen naar Windows 10. Hiermee zou je toegang kunnen krijgen tot Steam en de Epic Games Store. Je zou dus als het ware van je console een pc kunnen maken en toegang krijgen tot games die niet voor de Xbox verschijnen.

Het is ook interessant, aangezien er Xbox gamers dan via een omweg toegang kunnen krijgen tot games als Detroit: Become Human, Heavy Rain en Beyond: Two Souls. Bovendien zijn er ook geruchten over een pc-versie van Horizon Zero Dawn en komt ook Death Stranding naar de pc. Met deze feature kunnen zij dus ook toegang krijgen tot deze games.

Het idee klinkt ook niet erg ongeloofwaardig, aangezien Microsoft al langer aangeeft de platformen meer te verenigen. Immers verschijnen de Xbox-exclusives ook voor de pc. Ook ziet de nieuwe Xbox er ook uit als een pc-toren. Echter zullen we nog even moeten wachten op een officiële bevestiging van Microsoft. Zodra we iets horen laten we je het weten.