Microsoft lijkt op Sony te hebben gereageerd door de releasedatum voor de Xbox Series X te onthullen. Althans daar lijkt het op..

Op de officiële website van Xbox staat nu namelijk onderaan vermeld dat de console met Thanksgiving in de winkels ligt. Thanksgiving is dit jaar op 26 november en dat is op een maandag. Het is een opmerkelijke dag, maar het kan ook zijn dat de console misschien eerder verschijnt.. Zodra we meer horen, lees je het uiteraard op deze site!