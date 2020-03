Xbox Series X ‘Quick Resume’ functie ondersteunt minimaal drie games

De Xbox Series X heeft een functie waardoor je minimaal drie games tegelijkertijd kunt laten draaien en kunt hervatten wanneer je maar wilt.

De functie heet ‘Quick Resume’ en laat je in een paar tellen van de ene naar de andere game overstappen, zonder deze eerst helemaal op te hoeven starten.

In de bovenstaande video wordt de feature gedemonstreerd en zien we hoe de gebruiker tussen vier games switcht. Eerst zien we Forza Motorsport 7, vervolgens State of Decay 2, Hellblade en de Xbox 360-game The Cave. Des te minder geheugen een game vereist, des te meer games er dus tegelijkertijd stand-by kunnen draaien.

Digital Foundry meldt dat Microsoft hierover geen specifieke details wilde vrijgeven, behalve dat er minimaal drie Xbox Series X games er gebruik van kunnen maken.