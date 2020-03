Xbox Series X: hoe je de opslagruimte kunt uitbreiden

Microsoft heeft vandaag weer even flink wat nieuwe info over de Xbox Series X naar buiten gebracht. Een van die dingen is hoe je de opslagruimte voor de console kunt uitbreiden.

In een bericht op hun eigen site geeft de platformhouder te kennen dat de mysterieuze port op de achterkant van de console inderdaad voor de uitbreiding van het geheugen is. Deze port zou in staat zijn om dezelfde snelheden te behalen als de interne SSD NVMe.

Deze harde schijf van 1TB heeft Microsoft in samenwerking met Seagate gemaakt en maakt verbinding met de port voor de uitbreiding van het geheugen.

Echter is het ook mogelijk om een externe harde schijf aan de console te hangen, door middel van de USB-poorten. Deze optie is alleen mogelijk voor vorige generatie games, dus van de Xbox One, Xbox 360 en de originele Xbox, die backwards compatible zijn.

Microsoft raad gamers aan om de next-gen games (Xbox Series X) op de interne of externe SSD port te installeren voor een betere ervaring. Dit zou voornamelijk enorm veel laadtijden schelen. Alhoewel de eerste games voor de console het ook prima zullen doen op een externe harde schijf via de USB-poorten. We zijn benieuwd hoe lang het duurt voor we gaan lezen tot uitgevers adviseren om dit niet meer te doen..