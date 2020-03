Xbox design director Ryan Whitaker heeft meer informatie over de controller van de Xbox Series X vrijgegeven.

Het is niet de eerste keer dat we iets over de controller horen. Eerder vernamen we al dat de controller een ‘share-knop’ heeft, zoals de DualShock 4.

Hoewel de console in veel oppervlakken hetzelfde lijkt als de huidige zijn er wel wat kleine veranderingen doorgevoerd. Deze punten zijn volgens Whitaker: verbeterde ergonomie, betere ‘cross-device’ connectie, betere deelfuncties en snellere respons.

In het gesprek met Wire geeft de design director meer informatie over de d-pad en wat het team zo belangrijk vond om te veranderen aan de console. Het gaat er aardig technisch aan toe, maar is zeker de moeite waard om even door te lezen.