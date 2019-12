De 5 Xbox One Games die je misschien gemist hebt

Nu we de PlayStation 5 en Nintendo Switch hebben gehad, kunnen we de Xbox One niet overslaan. Al was het wel moeilijk om hiervoor een lijstje te maken.

Gears 5

Er verschenen namelijk niet zo veel exclusives voor de console van Microsoft, maar degene die verschenen waren zeker de moeite waard. Zo was Gears 5 een van mijn 10 games van dit jaar. De game maakte gebruik van de bekende formule, maar gaf de game meer diepgang qua verhaal, maar ook qua gameplay.

Crackdown 3

Deze staat bij mij nog op in mijn backlog, maar ik kom er eigenlijk niet aan toe. Toch wil ik het volgend jaar in ieder geval een kans gaan geven, want de trailers zagen er eigenlijk best geinig uit. Of heb ik het mis?!

Sea of Thieves

Het klopt dat dit een game is van vorig jaar, maar deze is naarmate er meer updates voor uitkomen ook steeds leuker geworden. Ik ben er dit jaar achter gekomen dat het vissen in de game erg ontspannend werkt. Je zou het eens moeten proberen!

Forza Horizon 4 LEGO uitbreiding

Deze LEGO uitbreiding pakte erg goed uit, want wat ziet de game er toch super geweldig uit op deze manier. Niet dat hij er normaal gesproken niet goed uit zag

Alle third party games dit jaar

Ja, we hebben nog gezocht, maar konden niks beters vinden dan dit. Tenzij we echt iets vergeten zijn. De third party games draaien immers beter op de Xbox One X. Dat was voor mij, naast exclusives als Gears en Forza, de reden om de console in huis te halen.