WRC 9 komt in september; ook een next-gen versie in ontwikkeling

Nacon heeft vandaag niet alleen WRC 9 aangekondigd, maar ook laten weten dat deel 10 en 11 er sowieso ook komen.

WRC 9 staat op de planning om op 3 september te verschijnen voor de pc (via de Epic Game Store), PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. De game is overigens ook in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. Het volgende deel zal wederom een aantal verbeteringen krijgen, maar voornamelijk in de vorm van extra content.

Een verbeterde Career-modus

WRC 8 was een dikke hit bij rally-fans, met name dankzij de Career-mode, die werd geprezen als één van de beste in racing-games. Deze Career-mode keert terug in WRC 9 met verbeterde gameplay-mechanics, nieuwe mogelijkheden om je team te upgraden, meer variatie in evenementen en een sterkere verbinding met wat de teams van het echte kampioenschap het hele jaar door doen.

Zelfs nog meer content

WRC 9 biedt wederom een heleboel content, waarbij drie nieuwe evenementen aan de kalender zijn toegevoegd: de terugkeer van de iconische Safari Rally in Kenia, Rally Japan met zijn uitdagende smalle asfaltwegen en de prachtige landschappen van de rally van Nieuw-Zeeland, naast twee andere rally’s met compleet vernieuwde omgevingen. Fans kunnen ook racen met nieuwe klassieke wagens die hun stempel op de geschiedenis van de WRC hebben gezet.

Een nóg realistischere race-ervaring

Om het gedrag van bepaalde wagens te verbeteren en verfijnen, hebben de ontwikkelaars wederom de focus gelegd op het realisme van de auto-physics – inclusief ophanging, remmen en massa-overdracht – om het authentieke gevoel naar een hoger niveau te tillen. Door deze aandacht voor details worden de reacties van voertuigen getrouw gereproduceerd, op alle ondergronden en onder alle omstandigheden die ook het echte kampioenschap kent. Een speciale focus op geluid maakt de ervaring nog overtuigender.

Met WRC 9 kunnen spelers in het hart van het nieuwe FIA World Rally Championship duiken, met alle content van de jaarkalender en heel veel meer:

• 3 nieuwe rally’s: Japan, Nieuw-Zeeland, Kenia

• Meer dan 50 officiële teams en hun kleuren van de WRC, WRC 2, WRC 3 en Junior WRC

• Meer dan 15 bonuswagens die hun stempel op de geschiedenis van de WRC hebben gezet