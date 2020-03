World of Warcraft spelers krijgen dubbele XP om binnen te blijven tijdens de corona-virus uitbraak

Blizzard probeert spelers aan te moedigen om thuis te blijven tijdens de aanhoudende verspreiding van COVID-19, doormiddel van extra redenen om World of Warcraft te spelen.

Op de officiële website van WoW kondigt het bedrijf aan dat de nieuwe Winds of Wisdom buff alle experience verdubbeld met 100%. Dit zal vanaf nu tot en met 20 april lopen.

“Als je binnen blijft en terugkeert naar Azeroth, of als je het niveau van een personage (of twee) wilt verhogen, krijg je een speciale bonus om je op weg te helpen,” volgens de uitspraak.

De Winds of Wisdom buff geld voor iedereen die World of Warcraft speelt, ook wanneer je in het bezit bent van de Starter Edition of Legion.

Het corona-virus heeft grote gevolgen voor alle industrieën waaronder die van videogames. Deze maand zijn ontwikkelaars als Rockstar tot aan Bungie en Microsoft begonnen met werken vanuit huis.

Voor degenen die iets anders willen spelen tijdens de quarantaine, hebben wij een lijst gemaakt met tijdrovende toptitels. Check die hier!