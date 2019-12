Sony heeft weer een leuke uitverkoop in de PlayStation Store. In de Winter Sale kun je maar liefst korting krijgen op 600 games.

Uiteraard zijn er een hoop AAA-games voor weinig te koop. Zo is GTA V voor €14,99 te koop is God of War voor €19,99 op te pikken en is The Witcher 3 slechts €8,99. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar je kunt het beste even naar de site van de PlayStation Store gaan om alle aanbiedingen te bekijken.