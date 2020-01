Wayforward onthult nieuwe Switch exclusive Vitamin Connection

De gerenommeerde ontwikkelaar Wayforward heeft een nieuwe Nintendo Switch game in de maak die volgende maand al uitkomt.

De game heet Vitamin Connection en belooft een bizar en kleurrijk avontuur te bieden voor eigenaren van een Switch.

In de game kunnen tot twee spelers spelen als Vita-Boy en Mina-Girl en betreed je een microscopische wereld. Hierin bestuur je een Capsule Schip en vecht je tegen vijandige bacterien die zich genesteld hebben in de lichamen van een familie.

De game komt 20 februari uit in de Nintendo eShop en er komt ook een fysieke release. Klik op de video hieronder om de game in actie te zien!

Check out the first trailer for Vitamin Connection, the unique bacteria-busting Switch exclusive for one or two players! Preorder the physical edition from https://t.co/TH2a3CSsXs starting Jan. 17 or get the digital edition on Feb. 20! https://t.co/bXTkrKu4VR pic.twitter.com/iQY4i4MLQi

— WayForward (@WayForward) January 10, 2020