Warzone nu ook solo te spelen

Call of Duty: Warzone, de Battle Royale-modus van de populaire shooter is sinds de launch onwijs populair. Eerder kon je alleen in squads van drie spelen, maar daar komt verandering in.

Eerder was het al mogelijk om op een manier alleen te spelen, je kan namelijk uitschakelen dat je gepaard wordt met andere mensen. Dit brengt je wel in een nadeel ten opzichte van andere spelers, welke elke kaar kunnen ‘terug kopen’ als je gesneuveld bent.

Met 150 man Verdansk wordt op deze manier nog een stuk genadelozer en een stuk chaotischer. Wij hebben er zin in!

Uiteraard heb je ook alleen nog de mogelijkheid om terug in het spel te komen, namelijk via de Gulag. De Gulag is een gevangenis waar je in gegooid wordt na het ‘doodgaan’ in de game. Je komt terecht in een 1 v 1, waarbij je je plek terug verdiend in het potje als je wint. Een nieuw, maar erg interessant concept.