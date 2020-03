Warzone Call of Duty Modern Warfare heeft 30 miljoen spelers

Vorige week meldden we al dat 15 miljoen gamers zich vermaakten met Warzone, de Battle Royale modus van Call of Duty Modern Warfare. Inmiddels is dit verdubbeld.

Via social media laat Infinity Ward weten dat er inmiddels 30 miljoen gamers Warzone hebben geprobeerd.

Dit komt natuurlijk ook door het feit dat de modus gratis te spelen is. Je hoeft Call of Duty Modern Warfare niet aan te schaffen en op de PlayStation 4 is zelfs geen PlayStation Plus-abonnement vereist.

Onlangs werd er nog een solo modus aan de Battle Royale modus toegevoegd en er wordt gesproken over duos, grotere squads en zelfs een 200 man grootte Battle Royale.