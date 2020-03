Infinity Ward heeft dan eindelijk Warzone voor Call of Duty Modern Warfare officieel uit de doeken gedaan. Het brengt niet alleen een Battle Royale modus.

De trailer bevestigt wat we eerder al over de Battle Royale modus hoorden. Zelfs het feit dat de modus gratis te spelen is, ondanks dat je Modern Warfare niet in huis hebt.

De Battle Royale modus speelt zich af in de map Verdansk, dat we ook eerder al voorbij hebben zien komen. Maar liefst 150 spelers zullen daar de strijd met elkaar aangaan in teams van drie. Opmerkelijk is dat dit niet werd gemeld in een van de geruchten. Sterker nog: dit was de enige optie die niet genoemd werd.

Naast de Battle Royale modus komt ook Plunder Mode, dat ook in dezelfde map gespeeld wordt. Echter zullen in deze modus spelers in-game cash moeten looten door de gebieden te verkennen en ondertussen moeten overleven. Spelers zullen hun geld met zich meedragen, maar als je een team (van drie man) neerschiet, kun je dat uiteraard jatten.

Warzone gaat morgenmiddag om 17:00 live op de pc, PlayStation 4 en Xbox One voor alle eigenaren van Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty: Warzone zal crossplay en cross-progressie ondersteunen. Spelers die Modern Warfare al aan het spelen zijn, nemen al hun progressie uit de Battle Passes mee naar Warzone en dat zal vanaf morgen ook visa versa werken.

Mocht je Modern Warfare niet hebben, zul je iets meer geduld moeten hebben om met de modus aan de slag te kunnen. Deze zal voor hen namelijk pas vanaf 9 uur ’s avonds speelbaar zijn