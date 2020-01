Warner Bros Montreal teased nieuwe Batman game

Warner Bros Montreal lijkt ons klaar te stomen voor een onthulling van een nieuwe Batman-game.

De ontwikkelaar liet via diverse social media-kanalen een plaatje rondgaan. Echter was dat plaatje steeds niet helemaal compleet. Bij een van de plaatjes staat ‘Capture the Knight’, wat een verwijzing lijkt naar de Dark Knight (Of beter gezegd Batman).

Full logo teasing the new WB Games Montreal's project #CaptureTheKnight pic.twitter.com/Qwd4cOvqAK — Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) January 9, 2020

Er werd voor The Game Awards nog gespeculeerd dat de nieuwe Batman-game tijdens die show zou worden onthuld. Helaas bleek dit weer niet het geval te zijn. We zijn benieuwd wanneer Warner Bros van plan is om de game te gaan onthullen. Wellicht tijdens de onthulling van de PlayStation 5? We hebben geen idee?! Zodra we iets horen, laten we je het uiteraard weten!