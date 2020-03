Warner Bros had plannen om hun eerste E3 persconferentie te houden

Nu de E3 officieel afgelast is, zijn uitgevers druk bezig met een alternatief. Van Ubisoft en Microsoft hadden we dit wel verwacht, maar van Warner Bros eigenlijk niet.

Warner Bros is wel altijd aanwezig in Los Angeles, maar voor dit jaar had de uitgever grotere plannen. Ze zouden namelijk hun eerste E3 persconferentie gaan houden, maar is nu aan het kijken of dit via de digitale manier kan. Dit melden bronnen van Kotaku die claimen bekend met de plannen van Warner Bros te zijn.

De uitgever zou in de persconferentie de nieuwe game van Rocksteady tonen, een nieuwe Batman game en de Harry Potter RPG waar sinds 2018 over gespeculeerd wordt. Deze zou overigens de titel Harry Potter: Magic Awakened.

Waar Rocksteady op dit moment aan werkt, is niet bekend. Er wordt voornamelijk gespeculeerd over een Superman-game en een Suicide Squad project, maar de ontwikkelaar werd ook bij de Harry Potter RPG genoemd. Kortom het is nog lang niet duidelijk.

Onlangs leek Warner Bros al het start schot voor de volgende Batman te geven. Het bedrijf begon namelijk met teasen, maar is inmiddels alweer enige tijd stil.

We zijn benieuwd of de uitgever hun persconferentie alsnog online gaat houden. Of wellicht wachten ze wel tot de Gamescom? Zodra we iets horen, laten we je het weten!