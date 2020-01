De teasers van Warner Bros Montreal voor een nieuwe Batman game blijven doorgaan. Er zijn weer nieuwe afbeeldingen op social media gezet.

Warner Bros Montreal ging gisteren los op social media met afbeeldingen en een cryptische omschrijving. Vandaag gaan ze gewoon verder.

We zijn benieuwd wanneer Warner Bros de game daadwerkelijk gaat onthullen. Zodra we iets horen, laten we je het uiteraard weten!