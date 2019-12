Warcraft 3 Reforged krijgt release datum

In 2018 werd deze remake van de klassieke RTS al aangekondigd. Sindsdien wachten we in stilte af tot we op de Blizzcon van dit jaar hoorde dat we nog maar even hoefde te wachten.

Op 28 januari 2020, om precies 12 uur, zal Warcraft 3: Reforged zijn poorten openen. Iets later dan Blizzard zelf voor ogen had. In een blogpost geven ze aan dat ze streefde naar een release voor het einde van 2019, maar dat dit niet gelukt is. Om een aantal extra ‘finishing touches’ aan de game te geven hadden ze iets langer nodig. Prima, naar ons idee!

Uiteraard zal de game beschikken over de volledige verhaallijn, bestaande uit meer dan 60 missies. Het online aspect is op de schop genomen, waaronder verbeterde matchmaking, en beschikt ook over een verbeterd sociaal gedeelte. Onze hype, vooral die van mij, is groots en we kijken dan ook halsreikend uit naar 28 januari! De game is al te bestellen via Blizzards online shop voor 30 euro.