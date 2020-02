Warcraft 3: Reforged spelers kunnen geld terugkrijgen

Warcraft 3: Reforged wordt op z’n zachts gezecht niet al te best ontvangen. Het terugvragen van geld was echter lastig, want Blizzard stond dit niet toe. Toch maken ze nu een uitzondering.

Als je de Reddit-pagina van Warcraft 3 goed bekijkt dan is er weinig positiefs te vinden. Spelers zijn het niet eens met de policy van Blizzard waarbij ze alle zeggenschap opeisen van alle Custom Games die gemaakt worden, de cutscenes die beloofd waren zitten er niet in en de game zit vol slordige bugs.

Blizzard probeert spelers nu toch een beetje tegemoet te komen door het bij uitzondering toe te staan dat men geld terug kan krijgen, zag een oplettende speler op Reddit. Mocht je wel al een goed aanal uur hebben gespeeld, geen getreurd; er zit geen restrictie aan de speeltijd.