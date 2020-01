Warcraft 3: Reforged lanceert vannacht

Een lancering op 28 januari moeten we niet al te letterlijk nemen, blijkt. De remake van Wacraft 3 zou op 28 januari uitkomen maar dit lijkt enkel voor Amerika te zijn.

Om precies te zijn kunnen we vannacht om 12 uur aan de slag met Wacraft 3: Reforged. Dit is 3 uur in de middag Amerikaanse tijd. Een lancering voor ons is dus op de 29e. Maar niet getreurd, dit duurt natuurlijk nog maar enkele uren. Tijden voor andere delen van de wereld vind je hieronder:

3PM PT

4PM MT

5PM CT

6PM ET

8PM Rio de Janeiro

11PM GMT, London

12AM January 29, Berlin

2AM January 29, Moscow

3AM January 29, Dubai

4.30AM January 29, Mumbai

7AM January 29, Singapore/Beijing

8AM January 29, Tokyo

10AM January 29, Sydney

12PM January 29, Auckland

Bekijk hierboven nog snel wat gameplay van de vernieuwde versie. Zijn jullie ook zo enthousiast, of hou je het liever bij de oude vertrouwde versie?