Waarom er zo weinig Indiegames op Stadia zijn

Meerdere toonaangevende indiestudios zijn gevraagd waarom hun games (nog) niet op Stadia zijn.

“Geld” is het korte antwoord. Van de 28 games die de nieuwe games-streamingdienst van Google, vallen er 4 in de categorie indie. Er komen een paar bij, namelijk een paar Steamworld games waaronder Steamworld Dig en Steamworld Quest. Nu rijst de vraag waarom er niet veel meer indiegames op Stadia zijn, zoals het geval is bij bijvoorbeeld Nintendo Switch. Ben Gilbert van businessinsider.com had precies dezelfde vraag, en een reeks contacten in de indiewereld die hij dezelfde vraag heeft voorgelegd.

De meeste (grote) indieontwikkelaars zijn inderdaad wel benadert door Google, maar het aanbod was de moeite niet waard. “We moeten een afweging maken of het de moeite, het geld en de aandacht waard is” zei een ontwikkelaar (ze zijn allemaal anoniem gehouden). De tijd en geld die in het werk gaan zitten om een game speelbaar op Google Stadia te maken, wegen niet op tegen de markt die het platform op dit moment heeft. “Exclusiviteit moet ook de kosten eruit halen, en het aanbod was bij lange na niet genoeg” aldus een andere ontwikkelaar.

Google heeft de belofte gemaakt dat ze dit jaar nog 120 games aan de bibliotheek van Stadia toevoegen waaronder Cyberpunk 2077 en Doom Eternal. De service is in november vorig jaar als Founders pack uitgekomen, maar heeft nog de nodige opstartproblemen. Wij zijn reuze benieuwd wat de toekomst van Stadia ons gaat bieden, en zullen het op de voet volgen! Alle nieuwtjes kun natuurlijk bij ons vinden!