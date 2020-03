Volledige specificaties bekend van Xbox Series X

Microsoft heeft onthuld wat er onder de kap zit van de Xbox Series X, de nieuwe console die later dit jaar uitkomt.



In een gedetailleerde uiteenzetting van de techneuten bij Digital Foundry krijgen we een volledige specificatielijst te zien van de nieuwe Xbox en kunnen we die vergelijken met de Xbox One X en de Xbox One S.

Om het gemakkelijker te kunnen lezen is het opgedeeld in system, video, audio, interfaces en ports.

Xbox Series X system specs

SPEC XBOX SERIES X XBOX ONE X XBOX ONE S Dimensions 15.1cm x 15.1cm x 30.1cm 30cm x 24cm x 6cm 29.5cm x 23cm x 6.5cm CPU 8x Cores @ 3.8GHz

Custom Zen 2 CPU* 8x Cores @ 2.3 GHz

Custom Jaguar CPU 8x Cores @ 1.75 GHz

Custom Jaguar CPU GPU 12 TFLOPS

52 CUs @ 1.825 GHz

Custom RDNA 2 GPU 6 TFLOPS

40 CUs @ 1.172 GHz

Custom GCN GPU + Polaris 1.4 TFLOPS

12 CUs @ 914 MHz

Custom GCN GPU SOC Die Size 360.45 mm** 366.94 mm** 227.1 mm** Memory 16 GB GDDR6 12 GB GDDR5 8 GB DDR3 Memory Bandwidth 10GB @ 560 GB/s

6GB @ 336 GB/s 326 GB/s 68 GB/s

32 MB ESRAM @ 218 GB/s Internal Storage 1TB Custom NVME SSD 1TB HDD 500GB, 1TB, 2TB HDD I/O Throughput 2.4 GB/s (Raw)

4.8 GB/s (Compressed) 120 MB/s** 120 MB/s Expandable Storage 1 TB Expansion Card*** N/A N/A External Storage USB 3.2 External HDD USB 3.2 External HDD USB 3.2 External HDD Optical Disc Drive 4K UHD Blu-ray 4K UHD Blu-ray 4K UHD Blu-ray Performance Target 4K @ 60 FPS, Up to 120 FPS 4K @ 30 FPS, Up to 60 FPS 1080P @ 30 FPS, Up to 60 FPS

* 3.6 GHz w/ SMT Enabled

** Raw throughput, discounts seek overhead and system usage

*** Expandable Storage matches internal storage performance

Xbox Series X video

SPEC XBOX SERIES X XBOX ONE X XBOX ONE S HDMI Resolution &

Framerate 2160p (4K) @ 120Hz

4320p (8K) @ 60Hz

HDMI VRR & AMD FreeSync 2160p @ 60Hz

HDMI VRR & AMD FreeSync 2160p @ 60Hz

HDMI VRR & AMD

FreeSync HDR HDR10

Dolby Vision Low Latency HDR10

Dolby Vision Low Latency HDR10

Dolby Vision Low Latency HDMI 2.1 Features Auto Low Latency Mode

Variable Refresh Rate

Fixed Rate Link Auto Low Latency Mode

Variable Refresh Rate Auto Low Latency Mode

Variable Refresh Rate Content Protection HDCP 2.2 HDCP 2.2 HDCP 2.2 Video CODECs VP9, H.265 HEVC/MSP,

H.264 AVC/MVC/SVC,

MPEG-2, MPEG-4 Part 2,

VC1/WMV9 VP9, H.265 HEVC, H.264

AVC, MPEG-2, MPEG-4 Part

2, VC1/WMV9 H.265 HEVC, H.264 AVC,

MPEG-2, MPEG-4 Part 2,

VC1/WMV9

Xbox Series X audio

SPECS XBOX SERIES X XBOX ONE X XBOX ONE S HDMI Audio,

Encoded Dolby Digital 5.1, DTS 5.1,

PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby

TrueHD w/Atmos (from

games) Dolby Digital 5.1, DTS 5.1,

PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby

TrueHD w/Atmos (from

games) Dolby Digital 5.1, DTS 5.1,

PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby

TrueHD w/Atmos (from

games) HDMI Audio,

Pass-through Dolby TrueHD (opt. Atmos),

DD+ (opt. Atmos), DTSHR/MA (opt. DTS:X) Dolby TrueHD (opt. Atmos),

DD+ (opt. Atmos), DTSHR/MA (opt. DTS:X) Dolby TrueHD (opt.

Atmos), DD+ (opt. Atmos),

DTS-HR/MA (opt. DTS:X) CODECs Decoded AAC, MP3, MPEG1, WMV AAC, MP3, MPEG1, WMV AAC, MP3, MPEG1, WMV

Xbox Series X interfaces & ports

SPECS XBOX SERIES X XBOX ONE X XBOX ONE S Wireless IEEE 802.11ac dual band

(5GHz & 2.4GHz), 2×2

wireless Wi-Fi with Wi-Fi

Direct for home networks IEEE 802.11ac dual band

(5GHz & 2.4GHz), 2×2

wireless Wi-Fi with Wi-Fi

Direct for home networks IEEE 802.11ac dual band

(5GHz & 2.4GHz), 2×2

wireless Wi-Fi with Wi-Fi

Direct for home networks Ethernet IEEE 802.3 10/100/1000 IEEE 802.3 10/100/1000 IEEE 802.3 10/100/1000 Accessories Radio Dedicated dual band Xbox

Wireless radio Dedicated dual band Xbox

Wireless radio Dedicated dual band Xbox

Wireless radio USB Port 3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) HDMI Out 2.1 2.0b 2.0a HDMI In N/A 1.4b 1.4b S/PDIF N/A Yes Yes IR Receiver Only Receiver + Blaster Receiver + Blaster CEC Yes No No Kinect Port No External USB Adapter External USB Adapter

Al dit nieuws over de hardware specificaties komt een week na het bericht dat E3 2020 afgezegd is. Hierdoor is de kans voor Microsoft om zijn nieuwe console aan de fans in Los Angeles te showen verloren gegaan. In plaats daarvan zal het bedrijf deze week een online event organiseren om over de Series X en Project xCloud te kunnen praten. Ondanks dat we zeer weinig weten over nieuwe titels die naar de Xbox Series X komen, laat Digital Foundry wel zien in hun rapport hoe Forza 7, Gears 5 en Minecraft werken op het systeem. Hiermee wordt de ‘backwards compatibiliteit‘ van het systeem extra onderstreept. Tevens kunnen gamers die dit jaar bepaalde games voor de Xbox One X kopen, deze later als gratis upgrade het spelen op de Series X. CD Project Red bevestigde onder andere dat Cyberpunk 2077 van deze functie gebruik zal maken. Microsoft zal het waarschijnlijk tijdens het online evenement onder andere gaan hebben over de ‘audio ray-tracing’ van de Series X. Een functie waar de directeur van Xbox project management Jason Ronald het over had tijdens een recente podcast. Hieronder nog even een opsomming van de belangrijkste innovaties die de Xbox Series X zal beschikken volgens Microsoft: