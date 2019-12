Volgende generatie Xbox heet gewoon Xbox; Series X is het model

De console die tot vorige week nog bekend stond als Xbox Scarlett, maar tijdens de Game Awards de naam Xbox Series X kreeg, heet blijkbaar gewoon Xbox.

Het is te begrijpen dat je het nu niet helemaal meer volgt, maar Microsoft laat weten dat Series X wijst naar het model. Blijkbaar zijn er meerdere modellen voor de volgende generatie Xbox consoles in ontwikkeling.

Een woordvoerder heeft aan Busisness Insider laten weten dat Microsoft voor de volgende generatie Xbox gewoon de naam Xbox zal gebruiken.

“Net als de eerste Xbox generatie zal ook de volgende generatie simpelweg Xbox heten. Bij The Game Awards kwam deze naam tot leven middels de Series X. Net als wat fans bij vorige generaties zagen geeft de naam ‘Xbox Series X’ ons ruimte voor additionele consoles in de toekomst.”

Blijkbaar vond Microsoft de communicatie over de naam niet duidelijk genoeg en probeert het via deze manier toch min of meer terug te draaien. De Xbox Series X is dus het eerste model van de nieuwe Xbox. Er wordt al maanden gespeculeerd over een diskloze variant en dit lijkt dus steeds plausibeler geworden. Wat vinden jullie van de communicatie van Microsoft? Laat het ons weten in de reacties!