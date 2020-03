Activision heeft aangekondigd dat er meer dan 15 miljoen spelers Call of Duty: Warzone gespeeld hebben sinds de lancering van de battle royale.

De game bereikte gisteren deze mijlpaal, vier dagen na de release. De laatst bekende mijlpaal van zes miljoen spelers werd bereikt na de eerste vierentwintig uur.

Infinity Ward is nu bezig met het verhogen van het speler limiet naar twee honderd. Daarnaast zullen er grotere teams komen en worden er nieuwe spelmodi toegevoegd.

Call of Duty: Warzone is eerder deze week op 10 maart uitgebracht. Het is Free-to-Play en maakt deel uit van Modern Warfare, maar je hoeft deze niet te kopen om deze modus te kunnen spelen.

Behoren jullie tot deze eerste 15 miljoen en zo ja, wat vinden jullie tot nu toe van deze PUBG-killer? Laat het ons weten bij de reacties!