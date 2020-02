‘Verschillende’ remasters in ontwikkeling bij Activision

Activision gaat dit jaar hun portfolio van oudere games een nieuwe kans geven door er remasters van uit te brengen.

De successen van de remakes van Crash Bandicoot en Spyro zouden ervoor gezorgd hebben dat de uitgever de smaak te pakken heeft. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers heeft Activision laten weten dat er meer van dit soort remakes in de maak zijn.

Activision topman Dennis Durkin heeft gezegd dat er ‘verschillende’ remasters in ontwikkeling zijn. Echter wilde hij niet specifiek ingaan op welke series het gaan.

Volgens de geruchten zou er mogelijk een nieuwe Crash Bandicoot in ontwikkeling zijn. Daarnaast lijkt ook een remake van Tony Hawk tot de mogelijkheden te behoren. Zodra we iets horen laten we dit uiteraard weten.