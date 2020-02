Verkopen PS4 en Xbox One dalen enorm door komst nieuwe consoles

De verkopen van de PlayStation 4 en de Xbox One zijn flink aan het inkakken. Dit komt onder andere door de komst van nieuwe consoles en de vele games die uitgesteld werden.

2020 zou in eerste instantie als een druk jaar beginnen, maar eind vorig jaar werden de eerste games al uitgesteld. Zo kondigde Ubisoft aan dat al hun games voor onbepaalde tijd werden uitgesteld, werd de releasedatum van the Last of Us: Part II vooruitgeschoven en volgde er snel een hoop andere.

Dit en de komst van de PlayStation 5 en Xbox Series X zorgen er volgens analist Daniel Ahmad ervoor dat de verkopen van de huidige generatie consoles (PlayStation 4 en Xbox One) inkakken. De verkopen daalde zo hard dat in vergelijking met 2013 (toen de huidige generatie consoles kwamen) de consoles tegenvallende verkopen laten zien.

Het is natuurlijk een combinatie van de eerder genoemde factoren met het feit dat de consoles (voornamelijk de PS4 Pro en Xbox One X) duur zijn om aan te schaffen. Bovendien wordt er her en der al duidelijk dat de games die voor dit voorjaar gepland stonden ook hun weg naar de volgende generatie consoles zullen maken.

An interesting takeaway from the US NPD report is that PS4 and XB1 hardware sales in Jan 2020 are considerably lower than PS3 and 360 were in Jan 2013.

Next gen consoles are around the corner but both are declining sharper than expected.

Switch continues to remain steady. https://t.co/tBfiJVvJRd

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 14, 2020