Verkopen PlayStation 4 zakken in door einde van generatie

Ook Sony heeft de kwartaalcijfers aan haar investeerders onthuld. Daaruit blijkt dat de verkopen van de PlayStation 4 langzaam aan het inzakken zijn.

Sony heeft laten weten dat de verkopen van de PlayStation 4 en diens games aan het slinken zijn. Dit resulteerde in 20% minder omzet in het gaming-gedeelte van het bedrijf.

De kwartaalcijfers gaan over die van Q3 (oktober tot en met december) en bevatten de verkopen van voor de feestdagen. Sinds het record in verkopen van december 2016 (9,7 miljoen exmemplaren) zijn de verkopen in het derde kwartaal gedaald.

Dit jaar werden er ‘slechts’ 6,1 miljoen exemplaren van de PlayStation 4 (inclusief de Pro en Slim-versies). Vorig jaar stond dit nog op 8,1 miljoen exemplaren.

Echter zorgt dit er wel voor dat het totaal aantal verkochte PlayStation 4-consoles (tot en met 31 december 2019) op 108,9 miljoen komt. Ongetwijfeld zullen de komende kwartalen ook laten zien dat de console minder verkocht worden en in Q3 van dit jaar kunnen we de PlayStation 5 al verwachten.

Opmerkelijk detail is dat Sony tijdens het gesprek met de investeerder heeft laten weten de prijs van de PlayStation 5 nog niet te kunnen onthullen door ‘concurrentie van andere platformen’. We zijn benieuwd hoe lang Sony ons nog laat wachten. Zodra we iets horen, laten we je het weten!