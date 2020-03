Vang versie-exclusieve Pokémon in een tijdelijke Pokémon Sword & Shield event

Het is nu mogelijk om nu bepaalde Pokémon te vangen die normaal niet beschikbaar zouden zijn in jouw versie van Pokémon Sword & Shield.

Vanaf vandaag is er een event gelanceerd, waarbij je in Max Raid Pokémon kan vangen die niet in jouw spel voor komen. Zo is het mogelijk om in Pokémon Shield een Galar Farfetch’d te vangen en in Sword een Galar Ponyta. De event bestaat uit verschillende Max Raids in de Wild Area, dus je zal zelf moeten zoeken naar de exclusieve monstertjes. Bepaalde Pokémon zal je alsnog niet kunnen vangen, zoals exclusieve Legendaries.

De event loopt tot en met 26 maart. Wees er dus snel bij!