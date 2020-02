Valve zoekt een psycholoog

Valve is op zoek naar economen, statistici en psychologen om te helpen met het vormgeven van gameplay.

De ontwikkelaar heeft op het moment vacatures open staan voor een aantal academische functies, met name een psycholoog met ervaring in experimentele psychologie. Volgens de functieomschrijving hoopt Valve vooral meer te weten te komen over: “menselijk gedrag en over de motivaties en invloeden die ten grondslagen liggen van hoe en waarom mensen doen wat ze doen.”

“We geloven dat alle gamedesigners, bij wijze van spreken, experimenterende psychologen zijn. Daarom zoeken wij een experimentele psycholoog met superieure onderzoeksskills om wetenschap en methodiek uit de psychologie toe te passen op gamedesign en alle aspecten van de werkzaamheden van Valve. We willen je ervaring optimaal benutten met experimenteel design, onderzoeksmethodes, statistieken en menselijk gedragspsychologie om nog aangrijpendere gameplay ervaringen te creëren voor toekomstige Valve titels. We verwachten ook dat je onderzoekt en mee denkt met alle onderwerpen die relevant zijn om de ervaring te verbeteren bij onze klanten, partners en werknemers.”

De functie vraagt om iemand met een afgeronde universitaire opleiding in psychologie en minimaal vier jaar ervaring in experimenteel design en onderzoeksmethodes om te zorgen voor ‘relevant inzicht in menselijk gedrag om de gameplay en ervaring vorm te geven’. In de omschrijving wordt ook het onderzoeken van nieuwe hardware technologie genoemd.

Afgelopen jaar sprak Mike Ambinder, Hoofd Experimenteel Psycholoog van valve, tijdens de GDC (Game Developers Conference) over speculatieve technologieën zoals brain-computer interfaces in zijn sessie “Brain-Computer interfaces: One Possible Future for How we Play”. Zo vertelde hij onder andere:

“Terwijl huidige interactie manieren beperkt worden door interpretaties van de muis, keyboard, gamepad, en gebarenbesturing, zullen toekomstige generaties van interfaces de mogelijkheid hebben om neurologische signalen te interpreteren op manieren die snellere en nauwkeurigere acties beloven, een veel wijdere keus aan mogelijke inputs, real-time aanpassing van de game toestand naar de interne toestand van de speler, en kwalitatief verschillende soorten gameplay ervaringen,”

Valve is ook opzoek naar een statisticus om door data heen te mijnen en statistieken te creëren om ‘gedrag in het verleden uit te leggen en aankomend gedrag te voorspellen van alle producten van Valve.’ Daarnaast zoeken ze een econoom om ‘economische middelen te creëren om erachter te komen wat tot plezier leidt en ervaringen beloond in games en op Steam.’

Valve is in het totaal 14 functies aan het aannemen, waaronder een software engineer met esports ervaring en twee schrijf functies. Je kunt deze vinden op de officiele website van Valve Software.