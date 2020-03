Valorant trailer toont Agent Viper

Nu Riot Games hun online tactische shooter Valorant heeft onthuld, komen er steeds meer beelden van de game vrij. Vandaag zien we meer van Agent Viper.

Agent Viper kan gebruik maken van toxische stoffen, waarmee ze haar zelf kan beschermen. De gifgassen lijken namelijk vijanden schade aan te brengen, aangezien ze er het liefst uit de buurt blijven.

Valorant wordt ontwikkeld door League of Legends-ontwikkelaar Riot Games en zal later dit jaar naar de pc komen. De game is een mengsel van Overwatch en Counter-Strike. Spelers moeten ervoor zorgen dat er een bom ontploft of juist voorkomen dat dit gebeurd. Bij de lancering zullen er 10 personages speelbaar zijn, maar dat zal ongetwijfeld worden uitgebreid.