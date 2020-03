Valorant, de nieuwe shooter van Riot Games, officieel onthuld

Eerder meldden we al over de mogelijkheid dat Project A, de shooter van Riot Games, de naam Valorant zou krijgen. Vandaag heeft de ontwikkelaar dit bevestigd.

Alles wat er in het eerder genoemde gerucht gemeld werd, blijkt te kloppen, maar de officiële website heeft wat meer info over de tactische shooter. Zo weten we nu dat het een 5v5 shooter is die elementen uit zowel Counter-Strike als Overwatch lijkt te hebben geleend. De stijl en de power-ups lijken op die van Blizzard’s bekende shooter, maar de wapens en het feit dat je ze per ronde moet kopen, doen denken aan de populaire shooter van Valve.

Riot noemt de game een ‘dodelijk precieze shooter met ‘ 128Hz tickrateservers’ die een framerate tot 144fps kan ondersteunen. De ontwikkelaar wil de strijd met lag aangaan door de ping in grote steden niet boven de 35 te krijgen. Dit willen ze realiseren door middel van een flink aantal datacenters en een unieke netcode met een sterke anti-cheat technologie.

Er komt een gesloten bèta aan voor de game en via deze site kun je jezelf aanmelden. Voor de rest zijn er nog geen details bekendgemaakt, maar de bovenstaande video (van de alpha van de game) geeft je een duidelijker beeld van wat je kunt verwachten.