Infinity Ward heeft een nieuwe update voor Call of Duty Modern Warfare vrijgegeven. Deze voegt onder andere de remakes van de Vacant en Shipment maps aan de multiplayer toe.

Het eerste contentseizoen van Call of Duty Modern Warfare werd onlangs gestart en nu is de laatste update voor de feestdagen vrijgegeven. Deze voegt de Call of Duty 4 maps Vacant en Shipment aan de game toe. Beide maps zijn speelbaar in alle traditionele multiplayer modi en van Shipment is ook een kleinere variant voor de Gunfight modus.

Daarnaast wordt ook de modus Cranked weer geherintroduceerd. Deze modus komt uit Call of Duty Ghost en is een aangepaste versie van Team Deathmatch. Echter krijgen spelers 30 seconden om een kill te maken anders zullen ze zelf ontploffen. Ook zijn er weer nieuwe Spec Ops missies, althans twee oude ( Disinform en Bomb Squad) en Operation Strongbox die zijn toegevoegd.

Tot slot is komt ook Nikto van de Alliance nu een nieuw personage. Hij is een equivalent van Mara, echter moet je 2.400 CP hebben om het personage te ontgrendelen. De update is sinds gisteren verkrijgbaar. Om dit te vieren geeft Infinity Ward dit weekend dubbele wapen xp. Deze start aanstaande vrijdag om 19:00.