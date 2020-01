Untitled Goose Game meer dan één miljoen keer verkocht

House House begint het jaar met goed nieuws. Van Untitled Goose Game zijn namelijk één miljoen exemplaren over de digitale toonbank gevlogen.

De game verscheen in september voor de pc en Nintendo Switch (waar het Link’s Awakening van de eerste plek hield in de eShop.) Vorige maand kwam het ook naar de PlayStation 4 en Xbox One. In drie maanden tijd wist de game dit mijlpaal te behalen. Dit meldde uitgever Panic op Twitter.

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.

From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame.

