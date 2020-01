Universal Studios toont Super Nintendo World

Het Nintendo gebied bij Universal Studios Japan is al een tijdje in ontwikkeling. Dit jaar wordt Super Nintendo World dan toch echt geopend.

Gevierd met een muziekvideo

Super Nintendo World zal volgens Universal Studios dé plek worden voor iedereen die van Nintendo houdt. Het gebied omvat in ieder geval Mushroom Kingdom, Peach’s Castle, Bowser’s Fortress en een Mario Kartbaan. Daarnaast wordt er binnenkort nog meer onthuld.

In het Nintendo gebied is het mogelijk om ‘items’ te verzamelen via een armband in combinatie met een mobiel apparaat. Naast het verzamelen van munten en stempels is nog onbekend wat het nut hiervan zal zijn. Om de nieuwe aanwinst van het park wereldwijd te promoten is er een videoclip uitgebracht.

Super Nintendo World opent deze zomer in Japan. Overigens vindt rond die tijd ook de Olympische Spelen plaats in het land.