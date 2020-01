Uncharted film verschijnt pas in 2021

Sony heeft nog geen nieuwe regisseur voor de Uncharted film en dat heeft consequenties voor diens verschijning. De film komt nu bijna drie maanden later.

De film stond oorspronkelijk gepland voor december dit jaar, maar zal ‘pas’ op 5 maart 2021 op het witte doek te zien zijn. Dit komt doordat onlangs de zesde regisseur opstapte. Travis Knight kreeg het namelijk niet voor elkaar zijn schema aan die van Tom Holland aan te passen. Tom Holland begint namelijk in de zomer al met de opnames van de derde Spider-Man film en daardoor moest de verfilming van Uncharted even tussendoor gefilmd worden.

Het is nog niet bekend wie het nu nog aandurft om op de regiestoel te gaan zitten. Sony schijnt wel in gesprek te zijn met Ruben Fleischer, die bekend is als regisseur van Venom.

De Uncharted film heeft sinds voor de lancering van Uncharted 2: Among Thieves een leven. De film zou eerst door Sony Pictures worden gemaakt. Vorig jaar onthulde Sony dat PlayStation Productions het project zou overnemen. Zij zullen namelijk meerdere verfilmingen van Sony IP op hun rekening nemen. Zodra we meer horen over de Uncharted film laten we je het natuurlijk weten. Hebben jullie nog een goed gevoel over dit project?