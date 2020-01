Uncharted film alweer zonder regisseur

De Uncharted film die bij Sony Pictures en PlayStation Productions in ontwikkeling is, ziet alweer een regisseur vroegtijdig de studio verlaten.

Travis Knight is inmiddels al de zesde regisseur die het project verlaat, dat sinds 2011 al wordt gemaakt. Deadline laat weten dat de regisseur achter films als Bumblebee het project niet kan maken vanwege slechte schema’s. Doordat Tom Holland (die een jongere Nathan Drake speelt in de film) snel aan de slag moet met de film, omdat hij in de zomer van dit jaar al met de derde Spider-Man film begint. Hierdoor zou de verfilming van Uncharted snel moeten worden opgenomen. Voor Knight is dit gewoon niet haalbaar.

Eerder namen Dan Tractenberg (10 Cloverfield Lane) in 2019, Shawn Levy (Free Guy) in 2018, Seth Gordon (Baywatch) in 2015, Neil Burger (Divergent) in 2012, en David O. Russell (American Hustle) in 2011 al de benen om diverse redenen.

Vorig jaar kondigde Sony PlayStation Productions aan en deze studio zou diverse game-verfilmingen naar het witte doek brengen. De Uncharted film was de eerste samenwerking tussen de in-house ontwikkelaars studio en Sony Pictures.

Er verandert overigens weinig aan de film zelf. Tom Holland zal nog steeds de jongere Drake spelen en Mark Wahlberg in de schoenen stappen van mentor Victor ‘Sully’ Sullivan. De film zal echter wel een andere releasedatum gaan krijgen. Deze stond in de planning voor december van dit jaar.